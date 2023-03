Takaisinveto Lucky Look hiuspanta ja hiuskoriste

Takaisinveto Lucky Look hiuspanta kivet, tuote 1-KUU-0253 / Po No. 254076

Tuotteen käyttäminen tulee välittömästi lopettaa, koska sen lyijypitoisuudet ylittivät REACH asetuksen XVII:n sallimat rajat. Lyijyä sisältävien korujen käyttö voi aiheuttaa riskejä ihmisen terveydelle ja ympäristölle.

Palautusmenettely koskee Lucky Look hiuspanta kivet-tuotetta, jonka EAN-koodi on 6419773842610. Tuotetta on myyty 6.5.2021-12.12.2022. Pyydämme tuotteen hankkineita kuluttajia palauttamaan tuotteen sen ostopaikkaan, jolloin sen ostohinta hyvitetään kuluttajalle.

Takaisinveto Lucky Look hiuskoriste pyöreät kivet, tuote 1-KUU-0475 / Po No. 253949

Tuotteen käyttäminen tulee välittömästi lopettaa, koska sen kadmiumpitoisuudet ylittivät REACH asetuksen XVII:n sallimat rajat. Kadmiumia sisältävien korujen käyttö voi aiheuttaa riskejä ihmisen terveydelle ja ympäristölle.

Palautusmenettely koskee Lucky Look hiuskoriste pyöreät kivet -tuotetta, jonka EAN-koodi on 6419773866937. Tuotetta on myyty 30.3.2020-12.12.2022. Pyydämme tuotteen hankkineita kuluttajia palauttamaan tuotteen sen ostopaikkaan, jolloin sen ostohinta hyvitetään kuluttajalle.

Molempien tuotteiden valmistaja on Pohjolan Sinivalko, Onnentie 7, 63610 Tuuri.