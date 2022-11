Takaisinveto: Malaco Aakkoset Choco 280g -makeispussi

Cloetta Suomi Oy on osa Cloetta-konsernia, joka on Pohjoismaiden johtava makeistalo. Tuotekehityksemme pohjaa aina suomalaisten makumieltymyksiin ja tarpeisiin, mutta tukenamme on myös vahva kansainvälinen Cloettan makeisosaajien verkosto.

Osuutemme Suomen makeismarkkinoista on yli neljännes arvossa mitattuna. Meitä cloettalaisia on Suomessa 225 ja yrityksemme pääkonttori sijaitsee Turussa. Yli puolet makeisosaajistamme työskentelee eri puolella Suomea vastaten tuotteidemme myynnistä ja esillepanosta eri myyntikanavissa.

Cloetta on ksylitolituotteillaan terveiden hampaiden asialla. Xylitol-Jenkki ja Läkerol Dents ovat vaikuttaneet suun hyvinvointiin jo vuosikymmenien ajan. Muita Suomessa tunnettuja brändejämme ovat Mynthon, Sisu, Tupla, Royal, TV Mix ja Aakkoset.

Cloetta Suomi Oy:n irtomakeisbrändejä ovat Karkkikatu, Candyking ja Parrots.