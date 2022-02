Takaisinveto: RAINBOW BASMATIRIISI 1 KG

SOK vetää pois markkinoilta Rainbow Basmatiriisiä 1 kg pakkauksissa. Riisierästä on löydetty lainsäädännön ylittäviä pitoisuuksia aflatoksiinia, joka on hometoksiini. Pitkäaikaisessa käytössä se on terveydelle haitallista. Takaisinveto koskee vain tuotteita, joiden parasta ennen päiväys on 11.9.2023.

Tuotteen EAN-koodi on 6415712000608. Tuotteen valmistaja on LT Foods Europe BV. Tuotetta on myyty S-ryhmän Prisma-, S-market-, Sale-, Alepa-, Food Market Herkku-,Sokos Herkku- ja ABC-myymälöissä. Virheellisen tuotteen tyhjä pakkaus pyydetään palauttamaan ensisijaisesti ostopaikkaan. Ostos hyvitetään.

Pahoittelemme tapahtunutta. Lisätietoja: S-Kuluttajaneuvonta s-kuluttajaneuvonta.fi tai arkisin klo 9−13 puh. 0800 97322

