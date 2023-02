TAKAISINVETO

Pehmolelu nallessa, jossa on ”Kovanen”-painatus huivissa, on havaittu turvallisuuspuute. Pehmolelun silmän irtoaminen voi aiheuttaa tukehtumisvaaraa lapsille. Lelua on jaettu Kovanen Yhtiöiden takseissa.

Palautusmenettely koskee pehmoleluja, joiden eränumero on 41000074120. Eränumero on painettu pehmolelussa kiinni olevaan ohjelappuun.

Pehmolelun käyttö tulee lopettaa välittömästi ja se on poistettava lasten saatavilta. Pyydämme pehmolelun hankkineita kuluttajia palauttamaan se Mastermark Oy:lle. Ole yhteydessä sähköpostitse mastermark@mastermark.fi palautusohjetta varten.

Pehmolelua on jaettu vuosien 2020–2022 aikana pääkaupunkiseudulla ja Oulussa.

Lisätietoja: Mastermark Oy, p. 020 7815555, www.mastermark.fi