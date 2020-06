TAKAISINVETOTIEDOTE 22.6.2020 - Väärä holkki, merkitsemätön sinappiallergeeni

Osassa 17.-18.6.2020 toimitetuissa KEBAB RIISILLÄ 350G annoksissa saattaa olla väärä holkki. Tuotteen viimeinen käyttöpäivätunniste on 27.6.2020 ja 28.6.2020. Virheellisessä tuotteessa on BROILERIPYÖRYKÄT JA MUUSI 350G tuotteen holkki. Kebab riisillä annoksessa on sinappiallergeeni, jota ei ole mainittu Broileripyörykät ja muusi annoksen tuotetiedoissa.

Virhe koskee tuotteen holkkia, merkitsemätöntä sinappiallergeeniä. Itse tuote on virheetön. Tuote: Kokkikartano Kebab riisillä 350g

Valmistaja: Snellmanin Kokkikartano Oy

Viimeinen käyttöpäivä: 27.6.2020 ja 28.6.2020

Pakkauskoko: 350g

EAN: 6419744005341 Virheellisessä pakkauksessa on seuraavat tiedot:

Tuote: Kokkikartano Broileripyörykät ja muusi 350g

Valmistaja: Snellmanin Kokkikartano Oy

Viimeinen käyttöpäivä: 27.6.2020 ja 28.6.2020

Pakkauskoko: 350g

EAN: 6419744005365 Tuote-erää on myyty koko maan alueella vähittäismyymälöissä. Kuluttajia pyydetään hävittämään tuote. Virheellisen tuotteen ostaneet voivat myös palauttaa tyhjän pakkauksen veloituksetta osoitteeseen: Snellmanin Kokkikartano Oy, TUNNUS 5017131, 00003 VASTAUSLÄHETYS. Pakkauksesta tulee ilmetä tuotteen viimeinen käyttöpäivä. Ostos hyvitetään. Hyvityksen saamiseksi mukaan tulee liittää oma nimi ja yhteystiedot. Snellmanin Kokkikartano Oy hyvittää kaupoille kyseisen erän virheelliset tuotteet. Olettehan ystävällisesti yhteydessä asiakaspalveluumme, jos olette saaneet virheellisiä tuotteita. Virheelliset tuotteet tulee hävittää. Tämä tiedote koskee eriä, joiden viimeinen käyttöpäivä 27.6 ja 28.6.2020. Asiakaspalvelumme yhteystiedot: Puh. 06-7866444, kokkikartano@kokkikartano.fi Lisätietoja KULUTTAJALLE: Snellmanin Kokkikartano Oy:n kuluttajapalvelu, p. 029 006 7800 (arkisin klo 10-12) tai laatu- ja vastuullisuuspäällikkö Laura Pokela p. 044 3687 484 Lisätietoja KAUPOILLE: Snellmanin Kokkikartano Oy:n asiakaspalvelu, p. 06-7866444 (arkisin klo 8-16) tai laatu- ja vastuullisuuspäällikkö Laura Pokela p. 044 3687 484