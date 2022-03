Takakangas-Pihlajaharjun tuulivoimahankkeessa tulee jatkossa täydentää hankkeen luonto- ja maisemavaikutusten arviointeja

Parkanon Tuuli Oy suunnittelee enintään 14 tuulivoimalasta koostuvan tuulipuiston rakentamista Parkanon kaupungin alueelle. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on 8–10 MW ja hankkeen kokonaisteho 120–140 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Hankealue sijaitsee noin 15 kilometriä Parkanon keskustan luoteispuolella. Hankealueen koko on 2269 hehtaaria.

Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan tarvittavat yhdystiet, voimaloiden väliset huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille ja sähköasema. Alustavassa sähkönsiirtosuunnitelmassa sähkö siirretään hankealueelta noin 11 kilometriä pitkällä 110 kV:n ilmajohdolla.

Luonto- ja maisemavaikutusten arviointeja täydennettävä

Takakangas-Pihlajaharjun tuulivoimahankkeen vaikutusalueelle sijoittuu useita arvokkaita maisema-alueita ja kulttuuriympäristökohteita. On tärkeää, että hankkeen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön selvitetään riittävän kattavasti kaikissa vaikutusalueen maakunnissa. Maisemavaikutusten arvioinnissa merkityksellisiä tekijöitä ovat visuaalisten vaikutusten ohella maiseman luonne ja muutosherkkyys. Päiväaikaisia maisemavaikutuksia ja lentoeste- ja huomiovalojen vaikutuksia pimeänaikaiseen maisemaan tulee arvioida havainnekuvien lisäksi sanallisesti läheisyydessä asuvien ja lomailevien ihmisten kannalta.

Parkanon Tuuli Oy:n tulee täydentää tietoja luontovaikutusten arviointia varten. Huomiota tulee kiinnittää nykytilan kuvaamiseen sekä käytettäviin aineistoihin ja menetelmiin. Hankkeesta vastaavan tulee varmistaa, että hankkeen vaikutukset muun muassa petolinnustoon, kanalintuihin ja suurpetoihin arvioidaan riittävällä tarkkuudella.

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset korostuneet palautteissa

Useissa arviointiohjelmasta annetuissa mielipiteissä on tuotu esiin huoli voimaloista aiheutuvista melu- ja välkevaikutuksista sekä niiden vaikutuksista ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Suurikokoisten voimaloiden, niiden lapojen liikkeiden ja lentoestevalojen vilkkumisen on katsottu aiheutuvan muutoksia maisemassa ja sitä kautta ihmisten elinolojen ja viihtyvyyden vähentymistä. Hankkeella on katsottu olevan merkittäviä vaikutuksia myös virkistysmahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Yhteysviranomainen korostaakin lausunnossaan, että erityisesti ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota hankkeen sekä voimajohdon muulle maankäytölle asettamiin rajoitteisiin, muutoksiin maisemassa sekä melu- ja valo-olosuhteissa ja tuulivoimaloiden terveysvaikutuksiin. Vaikutuksia tulee arvioida kutakin erikseen, mutta myös niiden yhteisvaikutukset tunnistaen. Lisäksi hankkeen vaikutukset elinkeinoihin tulee tunnistaa ja arvioida.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta verkossa

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/ParkanonTakakangas-PihlajanharjuTuulivoimahankeYVA.

YVA-menettely jatkuu arviointiselostuksen laadinnalla. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa hankkeesta vastaava esittää tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäisen arvion niiden ympäristövaikutuksista. Alustavan aikataulun mukaan hankkeen YVA-selostus tulisi nähtäville alkusyksystä 2022.

