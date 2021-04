Take away vietiin Naantalin Kylpylässä uudelle tasolle

Naantalin Kylpylässä take away ei ole pelkkä rasioihin pakattu noutoannos vaan tulee kotiovelle astioineen, kattauksen kera, jos asiakas näin toivoo. Tyylikkyys ja helppous ovat uuden Premium Box -illallisen juju. Siinä asiakas huomioidaan toimituksesta tiskaamiseen asti. Ravintolaillallinen kotona ei ole koskaan onnistunut kätevämmin!

Premiumia parhaalta

Naantalin Kylpylän uusi Premium Box -takeaway-illallinen lanseerattiin sopivasti pääsiäiseksi, ja se sai heti innostuneen vastaanoton. ”Halusimme, että Suomen parhaan hotellin (World Travel Awards 2019 & 2020) palkittujen ravintoloiden annokset saavat arvoisensa toimituksen ja asiakkaat sitä samaa premium-palvelua, johon he ovat kylpylässä tottuneet. Näin syntyi Premium Box”, kertoo Naantalin Kylpylän ravintoloiden ravintolapäällikkö Riccardo Soldati.

Illallinen kaikilla herkuilla

Valittavana on kaksi kolmen ruokalajin teemamenua, thaimaalainen ja italialainen, sekä erikoismenut juhlapäiviin, kuten vappuun ja äitienpäivään. Annokset toimitetaan suoraan kotiovelle tyylillä, ja kaikki tarvittavat tykötarpeet viinilaseista kangaslautasliinoihin kuuluvat pakettiin. Halutessaan toimitukseen voi valita myös kukkakimpun pöytää koristamaan. Tiskit palautetaan seuraavana päivänä kuljetuslaatikossa joko itse tai niillekin voi tilata noudon.

Menu on suunniteltu kuudelle, mutta siihen voi tilata lisäannoksia tarpeen mukaan. Pakettia voidaan räätälöidä, jos tiedossa on vaikkapa isompi tilaisuus, kuten puutarhajuhlat kevään ylioppilaalle. Paketista riittää reilusti nautittavaa kuudelle, mutta pienempikin porukka voi sen tilata. Ruoka on valmistettu juuri ennen toimitusta, eli säilyy hyvin seuraavaankin päivään.

Luksusta arkeen ja juhlaan, omaan tyyliin

Premium Box on ihanteellinen niille, jotka arvostavat kaunista kattausta ja hyvää ruokaa, mutta eivät niinkään innostu keittiössä hääräämisestä ja tiskaamisesta. ”Tavallisessa kotikeittiössä kolmen ruokalajin illallinen kuudelle hengelle on loppujen lopuksi melko työläs valmistaa ja tuottaa kunnon tiskivuoren”, Soldati pohtii. Premium Box tekee illallisen isännöinnistä kaikille miellyttävää alusta loppuun asti.

Toisaalta kotiin toimitettu illallinen jättää tilaa myös improvisaatiolle, mikä ravintolassa ei onnistuisi. Menuun voi tutustua etukäteen ja suunnitella siihen vaikkapa sopivan alkudrinkin tai lisätä oman suosikkialkupalan tai pienen makean.

Pienillä yksityiskohdilla illallisesta voi helposti tehdä omannäköisen: ”laita taustalle soimaan lempimusiikkisi ja pöytään tilaisuuden tyyliin sopivat koristeet, ja elämyksestä tulee paitsi maistuva, myös persoonallinen”, Soldati vinkkaa. Hän uskookin, että take away -illalliset eivät ainoastaan väliaikaisesti korvaa ikisuosittuja ravintolailtoja, vaan ovat tulleet jäädäkseen niiden rinnalle uudenlaisena elämyksenä.

Menut ja tilausohjeet:

https://www.naantalispa.fi/tarjous/premium-box/

Hinta: 250€ / 6 hlö toimituksineen

Teemat: Italialainen, Thai, tarjolla myös vappu- ja äitienpäivämenut. Tilauksesta räätälöidyt paketit esim. isommille ryhmille.

Toimitukset ja kattaukset sisätiloihin vain kokoontumisrajoituksia ja turvavälejä noudattaen.