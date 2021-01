Take awayn monet mahdollisuudet – helppoa ja herkullista noutoruokaa marketista

Ruokakauppa ei ole enää vain ruokakauppa. Kiireisen arjen keskellä haetaan helppoja, nopeita ja herkullisia ratkaisuja ruokailuun. Osuuskauppa Hämeenmaa on vastannut kehittyviin tarpeisiin laajentamalla Prismojensa take away -noutoruokamahdollisuuksia.

Hämeenmaan Prismojen noutoruokavalikoimien tuorein tulokas on täysin uusi, osuuskaupan oma HerkkuS-brändi. HerkkuS-pizzat tehdään käsin Hämeenmaan Prismojen ravintolamaailmoissa.

Ruokakaupoissa sijaitsevat noutoruokapisteet ovat muodostuneet nopeasti kasvavaksi kulutustrendiksi, jonka takana ovat helppouden, nopeuden ja elämyksellisyyden tarpeet. – Noutoruokatrendien ymmärrys on asiakkaan tarpeiden oivaltamista, ja kun sellainen syntyy, sitä lähdetään kehittämään. Prismasta saa arkeen myös luksusta, sanoo Riihimäen ja Launeen Prisman prismajohtaja Jarmo Piiroinen Osuuskauppa Hämeenmaalta. Hämeenmaalla take away -valikoimaa ruvettiin kehittämään Riihimäen Prismasta. – Vuoden 2019 syksyllä noutoruokien valikoimaa kasvatettiin paikallisen ravintola Asema X:n tuotteilla, joita saa tällä hetkellä myös Lahden alueen Prismoista. Seuraavana keväänä Prismaan avattiin Itsudemo Sushibar, ja nyt yhtä lukuun ottamatta kaikissa Hämeenmaan Prismoissa ruokatorien yhteydessä on sushitoimija, jatkaa Piiroinen. – Tuoretta sushia saa toki jokaisen Prismamme valikoimista. Lahden Prisma Laune on Riihimäen ohella yksi Hämeenmaan Prismojen noutoruokatarjonnan edelläkävijöistä. Ruokatorin valmisruoka-antimien lisäksi Prisma Launeella on tarjolla Riihimäen tavoin viime keväänä avatun Itsudemo Sushibarin tuoretta käsintehtyä sushia. Launeelta löytyy myös lokakuussa toimintansa aloittaneen, kansainvälisiä makuja tarjoilevan Fire Wok -ravintolaketjun piste. Fire wok -ravintolaketjun toimipisteitä on Suomessa kaikkiaan viisi, joista Launeen Prisman wok-piste on ensimmäinen ruokakauppaympäristössä toimiva. Konsepti tarjoilee paikan päällä tehtyjä wok-annoksia, joiden raaka-aineet ja lisukkeet voi valita itse. Tilauksen tehtyään saa mukaansa hälyttimen, joka ilmoittaa, kun tilattu annos on valmis noudettavaksi. Hämeenmaan Prismojen noutoruokavalikoimien tuorein tulokas on täysin uusi, osuuskaupan oma HerkkuS-brändi. HerkkuS-pizzat tehdään käsin Hämeenmaan Prismojen ravintolamaailmoissa, eli niitä saa kaikista muista osuuskaupan Prismoista paitsi Hollolasta. Kuluttajille herkulliset take away -uutuudet myydään tuoreina marketin valmisruokaosastolla. HerkkuS-pizza tarjoaa ravintolaruoan elämyksellisyyden ja makumaailman tuoreena ja nopeana vaihtoehtona asiakkaalle kotiin vietäväksi.

