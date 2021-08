Talotekniikan ja myynnin ammattilainen Kimmo Issakainen Simapin toimitusjohtajaksi

Simap digitalisoi kerrostalojen lämmityksen huonekohtaisesti ensimmäisenä maailmassa. Ratkaisu parantaa asumismukavuutta, säästää kuluissa ja pienentää hiilijalanjälkeä koko ketjussa energiantuottajalta kuluttajalle. Simapin uraauurtava teknologia on suunniteltu ja kehitetty Suomessa, ja sitä tukee laaja joukko parhaita teknologiakumppaneita.

First in the world, Simap makes heating room-specific apartment houses. With increased living comfort, saves in costs and smaller carbon footprint, the solution benefits the whole chain from energy suppliers to the individual resident. Simap’s pioneering technology is designed and developed in Finland, and it is supported by a renowned group of leading technology partners.