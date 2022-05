Talotekniikan suunnittelutoimistot Airlon ja Silvea osaksi A-Insinöörit -konsernia

A-Insinöörit on ennakkoluuloton rakentamisen suunnittelu- ja konsulttitalo. Tehtävämme on auttaa asiakkaita onnistumaan kiinteistö- ja rakennushankkeissa. Lopputuloksen lisäksi meille on tärkeää tapa, jolla siihen päästään. Teemme asiat yhdessä ja paremmin, ja haastamme samalla koko alaa uudistumaan. Yli 1000 hengen luova ja luotettu asiantuntijajoukko tekee töitä rakennuttamisen, arkkitehtisuunnittelun, rakennesuunnittelun, infrarakentamisen ja teollisuus- ja talotekniikan hankkeissa 16 toimipisteessä Suomessa ja kansainvälisesti. A-Insinöörit – ihmisiä, joiden kanssa rakennat rohkeasti parempaa. www.ains.fi