Talotekniikkakonserni QMG myy Venäjän-liiketoiminnot ja keskittyy Suomen toimintojen kasvattamiseen

Quattro Mikenti Group Oy



Quattro Mikenti Group tekee kaikkia LVIJA-, sähkö- ja sprinkleritöitä Suomessa. Yritysryhmään kuuluu kolmekymmentä erikoistunutta tytäryritystä ja konserni on Suomen suurimpia talotekniikka-alan toimijoita. Konsernin palveluksessa on yli 700 LVI- ja sähköalan ammattilaista. Toimipaikkoja on Suomessa kaksikymmentäkolme. Vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli 167 miljoonaa euroa. www.qmg.fi

Quattroservices International Operations Oy



Quattroservices International Operations Oy tekee talotekniikkaurakointia ja -huoltopalveluita Venäjällä. Yhtiöön kuuluvat venäläiset tytäryhtiöt Quattroservices Facility Management, Quattroservices Building Services ja KS-Montash, jotka työllistävät Venäjällä runsaat 130 paikallista talotekniikkaurakoinnin ja -huollon osaajaa. Ne tekevät liikevaihtoa yhteensä noin 20 miljoonaa euroa. https://quattromikentigroup.fi/qsint/