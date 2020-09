Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelma esiteltiin luottamushenkilöille

Espoon kaupunginhallitus ja valtuustoryhmien puheenjohtajat saivat maanantaina pureksittavaksi talouden sopeutusohjelman, jossa kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän mukaan on kolme pääelementtiä: käyttömenojen hillintä siten, että tulot ja menot vastaavat toisiaan, investointiohjelman rajaaminen ja tehostaminen sekä vuoropuhelu valtion kanssa, jotta kunta-valtio suhde taloudessa vastaisi kestävällä tavalla kasvukaupungin tilannetta.

Espoon kaupungin merkitys koko maalle on suuri sekä MAL-sopimuksen tavoitteiden toteuttajana että kuntien verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasoittajana, jossa Espoon vuotuinen maksuosuus on 168 miljoonaa euroa. Mäkelän mukaan valtionosuusjärjestelmässä on huomioitava nykyistä paremmin kasvavan kaupungin investointitarpeet ja monikielisen palvelurakenteen kulut.

Espoon väestö on kasvanut jo vuosikymmenien ajan maan nopeinta tahtia mutta viime vuosina muuttoliike ei ole lisännyt verotuloja entiseen tapaan. Espoon käyttötalous on painunut epätasapainoon ja kaupunkikonsernista on tullut maan velkaisin. Lisäksi koronaviruspandemialla ja mahdollisella sote-uudistuksella tulee olemaan kaupunkien ja siis myös Espoon talouteen merkittävät vaikutukset.

”Espoolaiset veronmaksajat tukevat merkittävästi Suomen muiden kuntien taloutta sekä valtion- että kunnallisverotuksen kautta, ja samalla kasvava Espoo velkaantuu. Näin ei voida jatkaa”, sanoo kaupunginjohtaja Mäkelä.

”Käyttötalous on kaupungin omalla vastuulla, ja kaupungin on saatava oikaistua palvelurakennettaan niin, että menot vastaavat tuloja. Espoon pitää pystyä järjestämään palvelut kilpailukykyisesti muiden suurten kaupunkien kanssa”, Mäkelä jatkaa. Espoossa erityisesti opetuksen ja kulttuurin palvelut ovat laajempia ja kalliimpia kuin muissa suurimmissa kaupungeissa. Juuri nämä palvelut jäisivät kaupungin vastuulle mahdollisen sote-uudistuksen jälkeen.

Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman valmistelussa on tarkasteltu kaikkia kaupungin palveluja ja toimintoja. Palvelujen tasoa, laatua, laajuutta ja saatavuutta muuttamalla ja karsimalla, johtamista kehittämällä sekä palveluprosesseja tehostamalla ja digitalisoimalla Espoolla on mahdollisuus mittavaan käyttötalouden sopeuttamiseen. Kaikkiaan viiden vuoden aikana sopeutustarve on noin 200 miljoonaa euroa. Summa tarkentuu neuvotteluissa.

Kaupungin investointitasoa lasketaan kymmenellä prosentilla vuosina 2021-2030. Investointiohjelmasta valitaan kärkihankkeet, joissa edetään, esimerkiksi Koulut Kuntoon -ohjelman toteuttaminen ja investoinnit raideliikenteeseen. Samassa yhteydessä linjataan investoinnit, jotka voivat odottaa tai jotka voidaan jättää toteuttamatta. Investointitason lasku helpottaa myös käyttötaloutta pienentämällä vuokrakulujen ja poistojen kasvua. Suunnitelmissa on lisäksi myydä rakennuksia ja toimitiloja jopa sadoilla miljoonilla viiden vuoden aikana.

Kaupunginhallitus päätti toukokuussa, että laaditaan Taloudellisesti kestävä Espoo -tuottavuus- ja sopeutusohjelma, jolla suunnitelmallisesti parannetaan Espoon tuottavuutta ja talouden tasapainoa vuosina 2020-2025. Ohjelmasta järjestetään talousarvioneuvotteluja vastaavat valtuustoryhmien neuvottelut syyskuussa. Ohjelmasta päätetään valtuuston kehys- ja veroprosenttipäätöksen yhteydessä lokakuussa 2020. Ohjelma, sen linjaukset ja toimenpiteet sitovat kaikkia toimielimiä talousarvion valmistelussa ja päätöksenteossa.