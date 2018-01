Talousgurun titteliä havitellaan 122 lukiosta

Tänä vuonna lukioista 110 on suomenkielisiä ja 12 ruotsinkielisiä. Kussakin lukiossa alkukilpailuun osallistuu eri lukumäärä oppilaita. Joissakin lukioissa osallistujia on vain yksi, enimmillään kisaan on osallistumassa yhdestä lukiosta kolmisenkymmentä oppilasta.

"Kilpailu on vakiinnuttanut paikkansa Suomen lukioissa juuri palkintona olevien korkeakoulupaikkojen vuoksi. Vuotuisena tapahtumana sillä on tärkeä rooli talousosaamiskeskustelun nostamisessa esille" sanoo kilpailua Finanssiala ry:ssä järjestävä Jussi Karhunen. Kisaa on järjestetty 21 vuotta FINE vakuutus- ja rahoitusneuvonnan sekä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton kanssa. Kilpailua tukee Taloustoimittajat ry sekä Suomen lukiolaisten liitto.

Kustakin lukiosta lähetetään paras vastaus eteenpäin jatkoarviointiin. Näiden 122 parhaan vastauksen joukosta valikoituu 14 oppilasta maaliskuun 1.-2. päivä Helsingissä järjestettävään finaaliin. Kaksipäiväisessä finaalissa ensimmäisenä päivänä käydään kirjallinen koe ja toisena päivänä pariväittelyt arvotuin väittein. Finalistit joutuvat puolustamaan talousaiheisia väittämiä kasvokkain toisiaan vastaan noin puolen tunnin valmistautumisella.

Nuoria talousosaajia haetaan myös videoitse

Talousguru-kilpailun rinnalla järjestetään myös yli 15-vuotiaille nuorille tarkoitettu #Tubetatonni-kisa.

Kisan tarkoituksena on saada nuoret pohtimaan omaa rahankäyttöään. Maksuhäiriöiden määrä on viime vuosina Suomessa noussut valtavasti. Oman rahankäytön pohtimiseen kannustaminen on yksi keino nuorten talousosaamisen parantamisessa.

Kisaan osallistutaan lataamalla Youtubeen enintään 2 minuutin mittainen video, jossa pohditaan omaa rahankäyttöä. Millaisista kokemuksista on rahankäytössä ottanut opiksi? Mitä ja keneltä on oppinut raha-asioista? Julkaistusta videosta lähetetään linkki Finanssiala ry:lle kilpailuohjeiden mukaisesti.

"Vaikka nuoren ei tulisikaan tehtyä aiheesta omaa videota, tuovat muiden nuorten pohdinnat aihetta lähemmäs. Saman ikäisten pohdinnoilla on nuorten ajatuksiin suuri vaikutus", Karhunen toteaa.

Viime vuoden kilpailutyöt ovat nähtävissä osoitteessa tubetatonni.fi. Tänä vuonna kilpailuaikaa on 18.2. saakka. Voittaja palkitaan maaliskuun alussa Helsingissä lukiolaisten Talousguru-kilpailun finaalin yhteydessä.