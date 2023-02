Taloushallinto avasi perhevapaauudistuksen työmarkkinalukon – lakot peruuntuvat

Toimihenkilöliitto Erton lisäksi Ammattiliitto Pro ja Palvelualojen työnantajat Palta ovat tänään hallinnoissaan hyväksyneet eilen 8.2. syntyneen taloushallintoalan neuvottelutuloksen uudeksi kaksivuotiseksi työehtosopimukseksi.

Merkittävä perhevapaauudistus

“Taloushallintoala avaa nyt perhevapaaratkaisullaan yleistä työmarkkinajumia. Ratkaisimme monen alan käynnissä olevan neuvottelukiistan tasa-arvoisesta perhevapaauudistuksesta lapsi- ja perheystävällisellä tavalla. Synnyttävällä vanhemmalla on edelleen oikeus 40 päivän raskausvapaaseen ja lisäksi 36 päivän palkalliseen perhevapaaseen. Ei-synnyttävällä vanhemmalla palkallisen perhevapaan määrä kasvaa nykyisestä kuudesta päivästä 36 päivään. Tasa-arvon toteuttava uudistus sovittiin ilman työehtoheikennyksiä tai muita niin sanottuja kompensaatioita", painottaa Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen.

Eduskunnan hyväksymän 1.8.2022 voimaan tulleen perhevapaauudistuksen tavoitteena on ei-synnyttävän vanhemman perhevapaaosuuden kasvattaminen nykyisestä. Yksi syy perhevapaiden epätasaiseen jakautumiseen vanhempien kesken on se, että ei-synnyttävän oikeus palkalliseen perhevapaaseen on murto-osa synnyttävän palkallisuusajasta. Ei-synnyttävän palkallisen perhevapaan pidentäminen on ollut yksi isoista työmarkkinakiistoista viimeisen vuoden aikana.

“Uskon vahvasti, että taloushallinnon tasa-arvoa edistävä perhevapaaratkaisu avaa työmarkkinoiden tulvaportit ja vastaava uudistus saadaan nyt toteutettua muissakin työehtosopimuksissa. Taloushallintoala toimii tässä innolla ladun avaajana. Olemme todella ylpeitä syntyneestä ratkaisusta”, sanoo Juri Aaltonen.

Sopimuksen kustannusvaikutus teollisuuden linjan mukainen

Syntyneen sopimuksen mukaan taloushallinnon palkat nousevat 1.4.2023 lukien 3,5 prosentin yleiskorotuksella ja 1.3.2024 lukien 2 prosentin yleiskorotuksella. Lisäksi maaliskuussa 2023 maksetaan 440 euron kertaerä ja 1.4.2024 lukien jaetaan 0,5 prosentin paikallinen palkkaerä.