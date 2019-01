Talouskasvun hiipuminen ei näy ohjelmistoalalla ja verkkoteollisuudessa: ”Kun 85% softa-alan yrityksistä kasvaa, kellojen pitäisi soida ihan kaikissa firmoissa”, herättelee Rasmus Roiha

Talouskasvun hidastumista ja talouden käännettä huonompaan ennakoidaan ja pelätään niin Suomessa kuin koko maailmassakin. Talouden taittumisesta laskusuuntaan ei kuitenkaan näy mitään merkkejä Suomen ohjelmistoalalla ja verkkoteollisuudessa. ”Tuore sykemittarimme kertoo ennätyksellisen voimakkaasta kasvusta, josta Suomen pitäisi tehdä myös tärkeitä johtopäätöksiä”, painottaa Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

Lehdistötiedote 17.01.2019

Ohjelmisto- ja verkkoliiketoiminnan kasvunäkymät ovat kivunneet ennätyslukemiin, kertoo alan uunituore sykemittari. Kansalliset ja kansainväliset ennusmerkit käänteestä huonompaan loistavat poissaolollaan.

”Yli 85 prosenttia yrityksistä kasvaa. Yli 70 prosenttia palkkaa lisää työvoimaa. Kaksi kolmasosaa yrityksistä arvioi kannattavuutensa paranevan. Nämä ovat mahtavan hyviä lukuja, ja mikä tärkeintä ne ovat myös luotettavinta mahdollista tietoa, koska ne on saatu suoraan alan yritysten johtavilta päättäjiltä itseltään”, iloitsee Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

”Ero muihin yrityksiin on todella huomattava. Yleisessä Pk-yrittäjäbarometrissa kaikista yrityksistä vain alle puolet uskoo kasvuun. Ero on vielä suurempi, kun otetaan huomioon yritykset, jotka arvioivat liikevaihtonsa pienenevän. Kun nämä pienevät yritykset vähennetään kasvuun uskovista, niin saldoluku kasvulle on sykemittarissamme yhä yli 80 prosenttia, mutta kaikilla yrityksillä saldoluku painuu jo alle 35 prosentin”, vertaa toimitusjohtaja Roiha.

Pk-yrittäjäbarometrin tilaajat ovat Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä Työ- ja elinkeinoministeriö ja sen on toteuttanut Taloustutkimus.

Suomi tarvitsee nopeaa muutosta osaajapulan selättämiseen

”Ensinnäkin sykemittarimme kertoo siitä, että kasvu keskittyy kiihtyvällä vauhdilla digitalisoitumisen eturintamaan, jossa kyetään tuottamaan yrityksille korkeinta lisäarvoa. Kun 85% softa-alan yrityksistä kasvaa, kellojen pitäisi soida ihan kaikissa firmoissa. Yritykset, jotka eivät tähän eturintamaan pyri, tulevat häviämään kilpailussa. Toivon lämpimästi, että nämä lukemat herättävät digiaikaan niitä aivan liian monia suomalaisyrityksiä, jotka vielä uinuvat”, ravistelee Roiha.

Toinen johtopäätös edellyttää Suomelta merkittäviä uusia toimia, ja mitä pikemmin sen parempi.

”Niin hyviä kuin uutiset alaltamme ovatkin, ne samalla kertovat, ettei kasvu voi jatkua yhtä hyvänä kovin pitkään – ellemme todella herää myös yhteiskuntana. Pula digiosaajista on hälyttävän suuri, ja jos emme onnistu tätä osaajapulaa selättämään, niin myös softa-alan kasvu on vaarassa kuihtua. Pahinta on se, että pula digiosaajista uhkaa koko maamme hyvinvointia, sillä Suomi voi menestyä globaalissa kilpailussa vain parhaalla mahdollisella osaamisella”, huolehtii Roiha.

Ohjelmisto- ja verkkoliiketoiminnan sykemittariin loppuvuodesta 2018 osallistui 146 alan yritysten toimitusjohtajaa.

”Tämä sykemittari oli ensimmäinen, joka mittasi nimenomaan viime vuonna entisestään kasvaneen joukkomme suhdanneodotuksia. Verkkoteollisuuden liittyminen ohjelmistoalaan on oleellinen askel polulla, jossa kaikkien alojen menestyvät yritykset ovat muuntautumassa tavalla toisella ohjelmistoyrityksiksi. Lämmin kiitos panoksestanne kaikille sykemittariin vastanneille”, lähettää Roiha kiittävät terveiset ohjelmistoalan ja verkkoteollisuuden aktiivisille johtajille.

Lisätiedot:

Rasmus Roiha, Ohjelmisto- ja e-business ry, toimitusjohtaja, 0400 180 434, rasmus@ohjelmistoebusiness.fi