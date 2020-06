Talouskatsaus: Korona iski erityisesti vaateyrityksiin ja kauppaan

Tekstiili- ja muotialan yritysten tilanne edelleen todella vaikea, osalle helpotusta suojavarustetuotannosta 14.5.2020 10:12:10 EEST | Tiedote

Monilla tekstiili- ja muotialan yrityksillä liikevaihto on romahtanut, eivätkä näkymät parane kesää kohti mentäessä. Valmistelussa oleva kustannustuki on erittäin tervetullut, mutta sen valmistelussa on vielä monia kysymysmerkkejä.