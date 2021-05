Talouskatsaus: Tekstiilialan kasvu voimistui entisestään alkuvuodesta, kasvua peräti 20 prosenttia

Jaa

Suomalaiset tekstiiliyritykset ovat olleet hyvässä kasvun vauhdissa. Vaatteita valmistavilla ja valmistuttavilla yrityksillä sen sijaan on ollut vaikeampaa. Erityisen suurissa vaikeuksissa on vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppa. Tulevaisuuden kestävä kasvu syntyy investoinneista koko arvoketjuun ja kansainväliseen kauppaan.

Tekstiilialan yritysten liikevaihto lähti reippaaseen kasvuun jo viime syksynä, ja kasvuvauhti on jatkunut vahvana alkuvuodesta 2021. Tekstiilien valmistuksen ja valmistuttamisen liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa peräti 20 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

”Korona-aika on kohdellut erityyppisiä yrityksiä eri tavoin. Tekstiiliyritysten vahva kasvu on erittäin ilahduttavaa. Vaateyritysten tilanteeseen sen sijaan liittyy vielä paljon epävarmuutta. Vaatteiden vähittäiskauppa ei ole edelleenkään noussut korona-ahdingostaan”, kertoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski.

Tekstiilien valmistuksen ja valmistuttamisen trendisarja. Teollisuuden liikevaihtokuvaaja / Tilastokeskus.

Tekstiilejä valmistavien ja valmistuttavien yritysten menestystä selittää moni tekijä. Viime keväänä osa tekstiilialan yrityksistä mukautui ketterästi muutokseen ja ryhtyi valmistamaan esimerkiksi suojavarusteita tai materiaalia niihin. Osa on tehnyt merkittävää tuotekehitystä. Myös sisustustekstiileille on ollut kysyntää, kun ihmiset ovat viettäneet entistä enemmän aikaa kotona.

Vaatealan kasvu epävarmaa, kauppa edelleen sukelluksissa

Vaatteita valmistavien ja valmistuttavien yritysten tammi- ja helmikuu olivat vaikeita, mutta maaliskuussa toimialan liikevaihto palasi pandemiaa edeltävälle tasolle.

Tekstiilien valmistuksen ja vaatteiden valmistuksen liikevaihto verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Lähde: Tilastokeskus, Teollisuuden liikevaihtokuvaaja.



”Tämä on toivottavasti myönteinen merkki, mutta yhden kuukauden lukujen perusteella on vaikea tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä. On ilahduttavaa, että vientiliikevaihto on ollut kasvussa sekä tekstiili- että vaatealalla. Tilastoista näkee myös, että suomalaiset ovat halunneet suosia ostoksissaan suomalaisia yrityksiä: Vaatteita valmistavien yritysten tilanne on parempi kuin vaatteiden vähittäiskaupan, johon kuuluu myös kansainvälisiä ketjuja”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n asiantuntija Anne Ruokamo.

”Koska yritysten tilanne on edelleen epävarma, kustannustukea ja muita tukimuotoja tarvitaan edelleen niin kauan kuin yhteiskunnassa on kokoontumiseen ja liikkumiseen liittyviä rajoituksia”, Ruokamo jatkaa.

Vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskaupan liikevaihto verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Lähde: Tilastokeskus, Kaupan liikevaihtokuvaaja.

Tulevaisuuden kasvua uusista investoinneista

Tekstiili- ja muotiala Suomessa elää parhaillaan murroskautta. Uusien tekstiilikuitujen tuotannon ja tekstiilien kiertotalouden ympärille voidaan rakentaa tekstiiliklusteri, joka linkittyy vahvasti esimerkiksi metsä-, ohjelmisto- ja teknologiateollisuuteen.

”Tekstiiliklusterin muodostaminen edellyttää investointeja, jotka hyödyntävät uusia suomalaisia tekstiili-innovaatioita ja kiertotaloutta sekä rakentavat tänne lisää tuotantoa ja kokonaista arvoketjua. Tuotannon investointien lisäksi meidän pitää vahvistaa myös kansainvälistä kauppaa ja sen osaamista, jotta erinomaiset suomalaiset tuotteet ja innovaatiot tuottavat Suomeen kestävää kasvua", sanoo Marja-Liisa Niinikoski.

Tekstiilien valmistus ja valmistuttaminen Suomessa

340 yritystä

430 miljoonaa euroa liikevaihtoa

2 000 työntekijää

Sis. mm. sisustustekstiilejä, mattoja, neuloksia, lankoja, kuitukankaita ja teollisia tekstiilejä. Alaan kuuluvat myös tekstiilien viimeistely ja värjäys.

Vaatteiden valmistus ja valmistuttaminen Suomessa

310 yritystä

620 miljoonaa euroa liikevaihtoa

2 300 työntekijää

Sis. mm. naisten, miesten ja lasten vaatteita, urheiluvaatteita, asusteita ja alusvaatteita sekä työvaatteita.

