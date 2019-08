Taloustutkimus: 40 % suomalaisista kaipaa yrityksiltä lisää ilmastotekoja

Tuoreessa tuhannen vastaajan Ilmastovastuuraportissa ilmeni, että suomalaisten mielestä yritykset tekevät ennemmin liian vähän kuin liian paljon ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Tulokset julkaisevan Climate Circle ry:n mukaan tarvitaan paitsi lisää tekoja myös lisää näkyvyyttä ilmastoasialle.

Tuore Taloustutkimus Oy:n toteuttama kyselytutkimus osoittaa, että 40 % suomalaisista kokee yritysten tekevän ilmastonmuutoksen torjumiseksi liian vähän. Samaan aikaan jo lähes puolet (46 %) suomalaisista ottaa ympäristön huomioon vaatehankinnoissaan. Kaksi viidestä huomioi ympäristöasiat ruokaan, asumiseen ja liikkumiseen liittyen.

Suomalaisten suhtautumista ilmastonmuutokseen kartoittava tutkimus tehtiin nyt ensimmäistä kertaa. Tutkimukseen osallistui 1000 15 vuotta täyttänyttä suomalaista. Tutkimus toteutetaan jatkossa puolivuosittain, ja tulokset julkaisee Climate Circle ry.

”Kuluttajat ovat heränneet ympäristö- ja ilmastotekojen tarpeeseen kuluttamisessaan, joka koostuu paljolti yritysten tarjoamista palveluista ja tuotteista. On luonnollista ja tervetullutta, että yrityksiin kohdistuu iso paine tehdä asioita ympäristöystävällisemmin”, Climate Circle ry:n toiminnanjohtaja Joonas Ruolahti sanoo.

Tuloksia käsitellään 13.8. Helsingissä pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jossa paikalla ovat Ruolahden lisäksi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, Taloustutkimus Oy:n toimitusjohtaja Jari Pajunen sekä WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Yritykset polkevat ilmaston eteen Climate Cyclingissa

Ruolahden mukaan tutkimuksen osoittama suhteellisen laaja tyytymättömyys yritysten ilmastotekojen määrään voi kertoa myös puutteista tehtyjen ilmastotekojen näkyvyydessä. Kaikki tieto ei päädy kuluttajalle – ainakaan sellaiselle, joka ei tule sitä yrityksen verkkosivuilta etsineeksi.

”Silti yritykset ottavat osaa ilmastotalkoisiin. Myös konkreettisia, kirjaimellisesti katukuvassa näkyviä tekoja halutaan tehdä. Tämän osoittaa esimerkiksi Climate Cyclingiin ilmoittautunut suuri osallistujamäärä”, Ruolahti sanoo.

Climate Circle ry:n järjestämä Climate Cycling on yrityksille ja muille organisaatioille suunnattu pyöräilytapahtuma, joka järjestetään 11.9. Helsingissä. Climate Circle ry:n tavoitteena on kerätä miljoona euroa WWF:n ilmastonmuutoksen vastaiseen vaikuttamistyöhön sekä konkreettiseen ilmastonsuojelutyöhön Suomessa sekä kansainvälisesti. Konkreettisista lahjoituksen kohteista päätetään sen jälkeen, kun lahjoitussumma on tiedossa. Tapahtuman suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

”Mukana on jo 85 joukkuetta, joista valtaosa on yrityksistä. Määrä on huikea! Tapahtumalla tulee olemaan vaikuttavuutta paitsi WWF:n työn kautta myös ilmastoasian näkyvyyden lisäämisessä. Tässä on yrityksille tuhannen taalan paikka olla näkyvästi mukana ilmastonmuutoksen torjunnassa hauskalla tavalla. Mukaan mahtuu vielä!” Ruolahti kannustaa.

Ilmastovastuuraportti toteutettiin henkilökohtaisina käyntihaastatteluina osana Taloustutkimuksen CAPI Omnibus -haastattelukierrosta eri puolilla Suomea 12.5.–10.6.2019. Vastaajat olivat 15 vuotta täyttäneitä suomalaisia, ja vastaajamäärä oli 1000. Haastatteluissa käytettiin ikä-, sukupuoli- ja aluekiintioitä, joilla varmistettiin valtakunnallinen edustavuus. Virhemarginaali oli ± 3 prosenttiyksikköä 95 prosentin luotettavuustasolla.