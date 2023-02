Talousvaliokunnan puheenjohtaja Grahn-Laasonen: Sähköyhtiöt, kohtuullistakaa kalliita määräaikaisia sopimuksia

Eduskunnan talousvaliokunta hyväksyi tänään mietintönsä takautuvasta sähköhyvityksestä ja sähkömarkkinalain muutoksesta. Talousvaliokunta ilmaisi samalla huolensa syksyllä kalliin määräaikaisen sähkösopimuksen solmineiden kotitalouksien tilanteesta. Valiokunnan puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasosen (Kok) mukaan nämä kotitaloudet ovat väliinputoajien asemassa.

Talousvaliokunnan saaman selvityksen mukaan noin 130 000 asuntokuntaa on tehnyt sopimuksen aikana, jolloin hinnat olivat yli 30 senttiä kilowattitunnilta.

”Sähkön hinta on laskenut loppuvuoden huippuhinnoista, ja myös määräaikaisten sähkösopimusten hinta on tullut alaspäin. Talousvaliokunta vetoaa yksimielisessä mietinnössään sähköyhtiöihin, että ne kohtuullistaisivat kalliiden määräaikaisten sopimusten loukkuun jääneiden suomalaisten sopimuksia. Suomessa on sopimusvapaus ja tehdyt sopimukset ovat sitovia, mutta yhtiöillä on mahdollisuus ja myös velvollisuus oma-aloitteisesti kantaa yhteiskuntavastuuta ja tulla ihmisiä vastaan, kuten osa yhtiöistä on jo tehnytkin”, Grahn-Laasonen sanoo.

Talousvaliokunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin määräaikaisten sähkösopimusten piirissä olevien kuluttajien aseman kohtuullistamiseksi.

Talousvaliokunta käsitteli kokouksessaan myös sähkömarkkinalain muutosta. Valiokunta on korjaamassa hallituksen esitystä, ja varmistamassa että sähkön toimitusvelvollisuusasiakkaille on tulevaisuudessa tarjolla myös muita kuin pörssisähkötuotteita.

“Pörssisähkösopimus ei sovi kaikille. Siksi on tärkeää varmistaa, että vastaisuudessakin on tarjolla myös vakaan hinnan sähkösopimuksia. Kuluttajia ei voi yksin asettaa kantamaan sähkön hintariskiä”, Grahn-Laasonen sanoo.

Talousvaliokunta hyväksyi kiistellyn sähkötuen, mutta antoi hallitukselle moitteet valmistelun käynnistämisestä liian myöhään. Lainsäädännön arviointineuvoston lausunnon mukaan myöhäinen lainvalmistelun käynnistäminen on heikentänyt lainvalmistelijoiden mahdollisuuksia arvioida eri vaihtoehtoja.

”Enää haparointiin ja valmistelun jälkijättöisyyteen ei ole varaa. Hallituksen on jatkettava valmistelua sähkömarkkinoiden normalisoimiseksi, jotta jatkuvista tukipaketeista päästään eroon eikä ensi talvena olla vastaavissa ongelmissa”, Grahn-Laasonen sanoo.

Talousvaliokunnan mietinnöt sähkömarkkinalain muutosta ja takautuvaa sähköhyvitystä koskien eduskunnan internersivuilla.