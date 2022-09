Talousvaliokunnan sd-edustajat: Kaivoslain uudistuksella kohti kestävää kaivosteollisuutta

Talousvaliokunnan sd-ryhmän mukaan on tärkeää saada kaivoslakiesitys nyt eduskunnan käsittelyyn, jotta talousvaliokunta ehtii käsitellä esityksen perusteellisesti ja jotta laki saadaan hyväksyttyä vielä tällä vaalikaudella.

- Kaivoksiin ja kaivosteollisuuteen liittyy paljon vahvoja tunteita ja mielikuvia. SDP:n tavoitteena on koko ajan ollut tehdä kaivoslakiin parannuksia, jotka vähentävät kaivosten ympäristöhaittoja, lisäävät kansalaisten ja kuntalaisten vaikuttamis- sekä tiedonsaantimahdollisuuksia ja sitä kautta kaivosten hyväksyttävyyttä. Samalla olemme halunneet turvata kestävän kaivostoiminnan edellytykset Suomessa. Uskomme, että taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä kaivostoiminta on mahdollista ja nyt käsittelyyn tulevassa esityksessä otetaan tärkeitä askeleita tätä tavoitetta kohti.

Talousvaliokunnan sd-ryhmä muistuttaa, että Suomessa eletään tällä hetkellä suuressa epävarmuudessa Ukrainassa käytävän sodan ja siitä seuraavan energiakriisin vuoksi. Tuotantoketjut ja riippuvuussuhteet ovat muutoksessa globaalisti. Huoltovarmuus erilaisten raaka-aineiden ja energian osalta on noussut vahvasti politiikan agendalle. Euroopan on turvattava kriittisten mineraalien saanti ja Suomen kaivosteollisuudella on tässä oma tärkeä roolinsa.

Myös ilmastonmuutoksen hillintä vaatii valtavasti metalleja ja mineraaleja mm. akkuteknologiaan. Maapallon resurssit eivät riitä ilman tehokasta kierrätystä ja uusien, ympäristöä säästävien menetelmien käyttöönottoa myös metallinjalostuksessa ja sen prosesseissa. Tämän lisäksi Suomella on myös hyvät mahdollisuudet näyttää suuntaa mineraalien kiertotaloudessa. SDP-vetoisen hallituksen meneillään olevat TKI-panostukset viitoittavat tätä tietä.

- On hyvä, että malminetsintälupaan liittyvää varaussääntelyä tiukennetaan, sillä nykykäytäntö on ollut omiaan luomaan epävarmuuksia alueille. Nyt varausaikaa lyhennetään ja varausalueelle tulee veroluonteinen maksu, joka toivottavasti hillitsee turhan laajoja varausalueita. Jatkossa kaivostoiminnan edellytys olisi myös maankäyttö- ja rakennuslain mukainen voimassa oleva yleiskaava tai asemakaava. Tämä lisää kuntademokratiaa ja kuntien vaikutusmahdollisuuksia siihen, millaista elinkeinotoimintaa ne haluavat edistää alueillaan. Myös muut elinkeinot olisi otettava huomioon nykyistä vahvemmin lupaharkinnassa.

Talousvaliokunnan sd-ryhmä huomauttaa myös, että esityksessä ehdotetaan tiukennuksia malminetsintäluvan voimassaolon jatkamista koskeviin edellytyksiin, jotta kiinteistön omistajan asema vahvistuisi ja alueen asukkaiden kokemat haitat vähentyisivät. Samalla edustajat muistuttavat, että kaikkia haluttuja muutoksia ei tehdä vain kaivoslakia muuttamalla.

- Eduskunta sai jo kesällä käsiteltäväkseen luonnonsuojelulain uudistuksen, jossa malminetsintää uusissa kansallis- ja luonnonpuistoissa sekä luonnonsuojelualueilla rajoitetaan. Toisaalta kokonaisuutta tulee täydentämään myös myöhemmin syksyllä annettava, valtiovarainministeriössä valmisteltava esitys kaivosverosta, jolla ohjataan valtiolle ja kunnille kohtuullinen korvaus kaivostoiminnasta ja uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä.