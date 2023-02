Talousvaliokunnan sd-edustajat: Pikavippisääntelyä kiristetään - ylivelkaantuneiden asema huolettaa edelleen

Ylivelkaantuneiden asema huolestuttaa SDP:ssä ja olemme tehneet hallituskaudella lukuisia uudistuksia ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi ja ihmisten auttamiseksi. Nyt pikavippisäätelyä kiristetään edelleen ja asiasta on laaja yhteisymmärrys, että muutoksia todella tarvitaan. Pikavippien korkokattoa lasketaan 15 prosenttiin nykyisen 20 prosentin sijaan. Viitekorko mukaan lukien korko ei saa nousta yli 20 prosentin. Tarkoituksena on pyrkiä vähentämään kuluttajien ylivelkaantumista rajoittamalla luotonantajien mahdollisuuksia harjoittaa luotonantoa nykyisenkaltaisella luottoriskitasolla. Pikavipit ovat edelleen liian hyvää bisnestä joillekin toimijoille ja maksajina ovat hädänalaiset ihmiset ja lopulta yhteiskunta, toteaa kansanedustaja Matias Mäkynen.

Pikavippien markkinointia kiristetään luettelemalla säännöksessä nykyistä tarkemmin, minkä tyyppistä markkinointia erityisesti olisi pidettävä hyvän luotonantotavan vastaisena. Tämä on tärkeä muutos, koska pikavippejä, kuten muitakin hyödykkeitä, myydään mielikuvilla, muistuttaa Hussein al-Taee. Ehdotetun säännöksen mukaan hyvän luotonantotavan vastaisena on pidettävä jatkossa esimerkiksi markkinoinnin suuntaamista kuluttajiin, joilla on maksuhäiriömerkintä tai yhdistää luoton markkinointi rahapelipalveluihin.

Verkko-ostaminen lisääntyy ja samalla erilaiset huijaukset. Laki tuo lisää suojaa laskulla maksaville kuluttajille. Jatkossa vaaditaan vahva tunnistautuminen ja henkilöllisyyden todentamisvelvollisuus koskemaan myös hyödykesidonnaisia kertaluottoja sekä tilanteita, jos kuluttaja valitsee maksutavaksi laskun. Tämä vaikeuttaa väärinkäytöksiä, huijauksia ja esimerkiksi kiusantekomielessä tavaran tilaamista toisen nimiin, toteaa kansanedustaja Tuula Väätäinen.

Pikavippisääntely vaati tarkastelua myös jatkossa. Talousvaliokunnan esittämät neljä lausumaa vaativat, että kuluttajaluottojen korkokattoa koskevan sääntelyn vaikutuksia luottojen saatavuuteen ja hintaan seurataan tarkasti, kartoitetaan sellaisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat kuluttajaluottojen alhaisen korkokaton ja kuluttajien luotonsaantimahdollisuuksien yhteensovittamisen nykyistä paremmin. Myös hyvää luotonantotapaa sekä markkinointia ja mainontaa koskevaa säätelyä tulee seurata ja ryhtyä toimenpiteisiin valvonnan tehostamiseksi ja sosiaalista luototusta edistä hyvinvointialueilla, listaa kansanedustaja Raimo Piirainen.

Talousvaliokunnan sd-valiokuntaryhmä muistuttaa, että parhaillaan on myös suunnitteilla ja täytäntöönpantavana useita hankkeita, joilla on todennäköisesti vaikutusta kuluttajaluottomarkkinoihin. Näitä ovat esimerkiksi positiivisen luottotietorekisterin täytäntöönpano, muutokset maksuhäiriömerkintöjä koskevassa lainsäädännössä, velkajärjestelyihin pääsyn helpottaminen sekä tiettyjen kuluttajaluottoja myöntävien luotonantajien toiminnan valvonnan siirtyminen Finanssivalvonnalle.