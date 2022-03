Talousvaliokunnan sd-edustajat: Sähköistämistuki on askel turvallisempaan ja puhtaampaan tulevaisuuteen  

Energia on teollisuuden tärkeimpiä kustannustekijöitä. Fossiilisten tuontipolttoaineiden käytöstä luopuminen vaatii monia toimenpiteitä, jotta se voidaan toteuttaa kilpailukykyä vaarantamatta. Edullisen, päästöttömän sähkön saatavuus ja sen monipuolinen käyttö teollisuudessa fossiilisten polttoaineiden korvikkeena on tässä avainasemassa.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa korostaa myös huoltovarmuuden merkitystä. Olisi epäviisasta laskea talouttamme ja kansalaistemme hyvinvointia tuntienergian varaan. Tarvitsemme selkeän ja realistisen ohjelman, jolla riippuvuus puretaan. Vanhan jo päättyneen päästökauppakompensaation korvaaminen uudella ohjaavammalla tukimallilla on tässä tärkeä askel. Esitys on tarpeellinen, ajankohtainen ja tervetullut toteavat SDP talousvaliokuntaryhmän jäsenet

- Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämisen tuki on askel kohti fossiilitonta tulevaisuutta. Se lisää myös huoltovarmuuttamme. Venäjältä tulevasta fossiilisesta energiasta on päästävä eroon. Uusien teollisten investointien kannalta tärkeintä on lisätä päästöttömän sähkön tuotantoa nopeasti, Mäkynen toteaa.

- Sähköistämistuki korvaa vuonna 2021 päätyneen päästökauppakompensaation. Huoltovarmuuden lisäksi on tärkeää huolehtia myös teollisuuden kilpailukyvystä, Piirainen lisää.

Eduskunta on aloittanut uuden ilmastolain käsittelyn. Siinä asetetaan valtakunnalliset ilmastotavoitteet, jotka osaltaan edistävät myös huoltovarmuutta. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan konkreettisia uusia toimia ja teknologiaa. Teollisuuden sähköistäminen on merkittävässä roolissa päästöjen vähentämisessä. Elinkeinoelämä on laajasti sitoutunut päästövähennyksiin ja EU:n ilmastotavoitteiden kiristämiseen. Tukea ja apua kuitenkin tarvitaan siirtymävaiheessa, ja sähköistämistuki on jälleen uusi kädenojennus yrityksille.

- Päästövähennykset tapahtuvat pääosin yrityksissä, siksi kannustimet teollisuuden yrityksille ovat avain asemassa vihreässä siirtymässä, kommentoi al-Taee

Sähköistämistuki muodostaa yhden osan pakettia, yhdessä hallituksen jo toteuttaman teollisuuden sähköveron EU:n minimitasolle laskemisen kanssa. Sähköveron alennus koski vajaata kymmentä tuhatta teollisuusyritystä ja yli kolmeakymmentä tuhatta maatalousyritystä.

- Yrityksille on tärkeää, että toimintaympäristö on vakaa ja ennustettava. Kriisitilanteessa irtaantuminen tuontiriippuvuudesta pitää toteuttaa niin, ettei Suomen teollisuuden kilpailukyky vaarannu, muistuttaa Väätäinen