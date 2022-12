Talousvaliokunnan sd-edustajat: Sähköntuottajien voittoveron tuotto suunnattava sähkön käyttäjille

Syksyn 2022 budjettiriihessä SDP:n aloitteesta päätettiin valmistella uutta veromuotoa, jolla fossiilisten sähköntuottajien ja -myyjien energian hinnannoususta saamiin voittoihin voidaan entistä paremmin puuttua.

Hallituksen esityksessä yrityksille kohdistettaisiin 33 % prosentin lisävero ensi vuodelle sähköliiketoiminnan tuloksesta siltä osin kuin se ylittää oman pääoman määrälle lasketun viiden prosentin tuoton. Veroa sovellettaisiin yritysten voitoista maksettavan tuloveron lisäksi ja sen ulkopuolelle rajattaisiin vähäinen sähköliiketoiminta.

- Viiden prosentin raja mahdollistaa energiayhtiölle jatkossakin kohtuullisen tuoton, mutta sen ylittävästä osasta kerättävä lisävero tuo valtiolle lisätuloja energianhinnasta kärsivien kotitalouksien auttamiseen, edustajat muistuttavat.

Hallitus päätti budjettiriihessään laajasta joukosta toimenpiteitä energian hinnannousuun vastaamiseksi. Joulukuun alusta astui voimaan sähkön arvonlisäveron alennus 10 prosenttiin, minkä lisäksi kotitalouksille räätälöitiin määräaikainen sähkövähennys ja pienituloisille sähkötuki. Näihin molempiin on varattu 300 miljoonaa ensi vuoden budjetissa.

- Nyt on ensiarvoisen tärkeää, että yhtiöiltä kerätyt varat suunnataan nousseista sähkön hinnoista eniten kärsivien ihmisten hyväksi. Jo päätettyjä toimia on täydennettävä niin, että väliinputoajia ei tule ja kukaan ei joudu kohtuuttomaan tilanteeseen. Tällainen riski on ilman lisätoimia edelleen olemassa. Myös sähkön säätämiseksi ja hinnan laskemiseksi on tehtävä lisätoimia, kansanedustajat vaativat.