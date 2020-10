Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen maanteillä otetaan käyttöön tällä viikolla

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset talvikaudella 2020–2021 otetaan käyttöön koko maassa tällä viikolla. Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien maanteillä pääasiallinen rajoitusten vaihtopäivä on keskiviikkona 28.10. Nopeusrajoitusten muutokset koskevat valtaosaa maanteitä ja moottoriteitä.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yksiajorataisilla maanteillä ilman keskikaidetta kaikki 100 km/h -nopeusrajoitukset alenevat 80 kilometriin tunnissa. Näiden tieosuuksien yhteispituus on noin 1300 km. 80 kilometriin tunnissa alenevilla teillä ei ole muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.

Vaasan moottoritien 120 km/h -nopeusrajoitukset alennetaan 100 kilometriin tunnissa noin 9 km:n pituisella matkalla.

Valtatiellä 8 Sepänkylän ohikulkutiellä 100 km/h -nopeusrajoitus jää voimaan noin 7 km:n pituisella tieosuudella.

Valtatiellä 19 Seinäjoen Itäväylän noin 18 km:n pituisella tieosuudella välillä Rengonharju–Nurmo 100 km/h -nopeusrajoitus on voimassa talvisin.

Talvirajoituskohteena entiseen tapaan on lyhyt pistekohtainen nopeusrajoitus 80:stä 60:een kilometriin tunnissa valtatiellä 8 Hopsalan X-risteyksessä Kruunupyyn kunnassa.

Suomessa siirrytään takaisin kesänopeuksiin tavallisesti maalis-huhtikuun vaihteessa, kun päivät pitenevät ja kelit paranevat.

Liikennemerkkien ohella suurinta sallittua nopeutta säätelevät myös muut liikennesäännöt. Tieliikennelaki velvoittaa kuljettajan ottamaan huomioon muun muassa tien kunnon, sään, kelin, näkyvyyden ja liikenneolosuhteet. Viisaat kuskit tietävät, että turvallinen ajo voi edellyttää toisinaan huomattavasti alempaa nopeutta kuin liikennemerkki sallii.

Varaudu pimeään valoilla ja heijastimilla

Lumimäärät vaihtelevat vuodesta toiseen, mutta yksi asia on varma joka talvi: iltaisin ja aamuisin on pimeää. Varsinkin sateisella kelillä jalankulkijoita ja pyöräilijöitä on vaikea nähdä. Laitetaan siis valot ja heijastimet kuntoon – on sitten kyse autosta, kaksipyöräisestä tai jalankulkijasta.

Tänä vuonna osa pyöräilijöistä voi joutua käymään syksyllä ostoksilla, sillä uuden tieliikennelain myötä punaiset takavalot ovat nykyään pakollisia pimeän aikaan. Valotta ajamisesta poliisi voi antaa huomautuksen tai liikennevirhemaksun.

Autoilijoiden kannattaa vaihtaa talvirenkaat ajoissa, laittaa tuulilasit kuntoon, tarkistaa valojen toimivuus sekä keventää kaasujalkaa heikossa näkyvyydessä. Näin reagoinnille jää paremmin aikaa. Maanteillä ajaessa on myös tärkeä muistaa, että hirvenmetsästyskausi on menossa ja tien reunasta voi varsinkin hämäräaikaan ilmestyä hirvieläimiä eteen aivan yllättäen, eikä niillä ole valoja tai heijastimia.

Ajokeliä voit ennakoida tarkistamalla tilanteen Liikennetilanne-palvelusta (tmfg.fi).

Liitteenä kartta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen talvinopeusrajoituksista.