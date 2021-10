Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen maanteillä otetaan käyttöön tällä viikolla

Viikon sateet näkyvät pohjalaisvesistöissä 22.10.2021 13:20:08 EEST | Tiedote

Viime päivinä on satanut runsaasti erityisesti Keski-Pohjanmaalla. Esimerkiksi Kälviänjoella on viimeisen viikon aikana tullut sadetta noin 100 mm ja joen virtaama on kuusinkertaistunut. Kälviänjoki, Perhonjoki ja Kruunupyynjoki saavuttavat kerran 1–2 vuodessa sattuvan tulvatason tänään. Tämän kevään tulva oli kuitenkin pääosin suurempi kuin tämä lokakuun huippu. Merkittäviä haittoja ei ennusteta tulevan, mutta vettä on paikoin alavilla pelloilla.