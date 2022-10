Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset voimaan Pirkanmaalla 26.10.2022 alkaen

Koko maassa alennetut rajoitukset ovat mahdollisia 20.10. alkaen. Pirkanmaalla pääasiallinen vaihtopäivä on 26.10.2022 ja merkit vaihdetaan 28.10.2022 mennessä. Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti, kun nopeusrajoitusmerkit on vaihdettu.

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitusten periaatteet

Moottoriteillä korkein sallittu nopeus talvikaudella on 100 km/h ja valtaosalla muita maanteitä 80 km/h. Moottoriteiden ohella sellaisilla tieosuuksilla, joilla ajosuunnat on erotettu toisistaan keskikaiteella, voi talvikauden nopeusrajoitus olla 100 km/h. Lisäksi sään, kelin ja liikennemäärän mukaan vaihtuvien nopeusrajoitusten jaksoilla voidaan hyvissä olosuhteissa näyttää 100 km/h nopeusrajoitusta.

Talven aikana Pirkanmaalla tulee käyttöön kaksi uutta tieosuutta, joille jätetään talvikaudeksi kiinteä 100 km/h nopeusrajoitus. Valtatien 3 uusi linjaus, Hämeenkyrönväylä, on noin 10 kilometriä pitkä nelikaistainen keskikaiteellinen valtatieosuus, jossa on kolme uutta eritasoliittymää. Valtatiellä 9 on puolestaan käynnissä Oriveden eritasoliittymän keskikaiteellisen ohituskaistan rakentaminen. Sen 100 km/h nopeusrajoitus tullaan jättämään ohituskaistan suuntaan.

Kantatiellä 58 Kangasalan päässä kesäajan 80 km/h nopeusrajoitus alennetaan talveksi 70 km:iin/h noin neljän kilometrin osuudella. Jaksolla on jalankulku- ja pyöräilyväylä.

Alennetuilla nopeusrajoituksilla pienennetään sekä hirvieläinten että pimeiden ja liukkaiden kelien aiheuttamaa kohonnutta onnettomuusriskiä. Myös mahdollisten onnettomuuksien seuraukset ovat alemmilla nopeuksilla lievemmät. Ajonopeus tulee aina sovittaa vallitseviin olosuhteisiin.

Pirkanmaalla on vahva valkohäntäpeurakanta. Valkohäntäpeurat vaihtavat ravintopaikkaa useita kertoja päivässä. Liikehdintä erityisesti työmatkaliikenteen aikaan aamu- ja iltahämärässä on vilkasta. Tämä näkyy myös onnettomuustilastoissa. Loka-marraskuussa tapahtuu 36 prosenttia koko vuoden valkohäntäpeuraonnettomuuksista (2017-2021).

Muista näkyä!

Syksyn ja talven olosuhteiden huomiointi kuuluu kaikille liikkujille. Pimeässä ja hämärässä toisten kulkijoiden havaitseminen on vaikeaa. Myös märän tienpinnan aiheuttama häikäisy heikentää muiden tielläliikkujien havaittavuutta. Heijastimia käyttämällä teet itsestäsi näkyvän. Pyöräilijöiden tulee muistaa myös tieliikennelain edellyttämät kirkas etuvalo ja punainen takavalo.

Kaikissa autoissa takavalot eivät aina pala automaattisesti. Talvirenkaiden vaihdon yhteydessä on hyvä hetki tarkistaa oman ajoneuvon valojen säädöt ja huolehtia, että myös takavalot palavat hämärän ja pimeän aikaan. Syksyn sateissa puhtaat ja toimivat valot auttavat näkemään ja näkymään.