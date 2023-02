Talvikeli heikentää jätepisteiden turvallisuutta – 8 vinkkiä turvallisempaan jätepisteeseen

Etenkin talvisin vaihteleva sää saattaa tuoda mutkia jäteautonkuljettajien matkaan.



- Talvi ei ole koskaan helppo vuodenaika etenkään, jos lunta tulee kertarysäyksellä kymmeniä senttejä, kuten tämän talven alussa. Silloin myöskään yleisten alueiden ja katujen talvikunnossapito ei aina pysy perässä ja edesauta turvallista työntekoa. Myös liukkaus ja nollan molemmin puolin sahaava sää lisäävät haastekerrointa jätekuljettajan työhön talvella, sanoo Lassila & Tikanojan työturvallisuuspäällikkö Tommi Kajander.



Töissä sattuvien tapaturmien kohdalla painopiste on tammi-maaliskuussa. L&T:n jäteautonkuljettajille on sattunut töissä muun muassa liukastumisia, kompastumisia, nyrjähdyksiä ja ruhjeita. Suurin osa niistä johtaa vähintään päivän mittaiseen poissaoloon töistä.



Miten tapaturmia sitten voidaan ennaltaehkäistä?



- Meillä jäteautonkuljettajat käyttävät työssään monipuolisesti turvavarusteita: huomiotakkeja ja -housuja, turvakenkiä ja liukkaalla kelillä nastakenkiä tai liukuesteitä, suojalaseja sekä tarvittaessa myös kuulosuojaimia, Kajander kertoo.



Myös kiinteistöjen omistajat ja asukkaat voivat osaltaan vaikuttaa jätepisteen ja kuljettajan turvallisuuteen esimerkiksi liukkaudentorjunnalla sekä pitämällä kulkureitit esteettöminä. Kun jätepiste on turvallinen kuljettajalle, se on sitä myös asukkaille ja jätepisteen käyttäjille.



Näin pidät jätepisteen turvallisena talvikeleissä:



1. Liukkaalla kelillä hiekoita reitti jätepisteelle.

2. Kolaa riittävän leveä (vähintään jäteastian levyinen) kulkureitti jäteautolta jätepisteelle.

3. Älä kasaa lunta tms. tilaan, jossa jäteauton pitäisi mahtua pysähtymään.

4. Huolehdi siitä, että jätehuoneen lattia ei ole liukas märkänä tai lumisenakaan. Esimerkiksi pitopinnoite tai tukeva kumimatto auttaa tässä.

5. Korkeat kynnykset tai portaat hankaloittavat jäteastioiden kuljettamista. Riittävän loiva, pitävä ja kestävä luiska tekee jäteastioiden tyhjennyksestä helpomman.

6. Huolehdi riittävästä ja toimivasta valaistuksesta.

7. Pidä jätetilojen ovenkahvat ja aukipitolaitteet kunnossa.

8. Tee riittävästi tilaa jätehuoneeseen: kuljettajan pitää mahtua hakemaan jäteastiat.







