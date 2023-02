Talvilomien alla päivitetään ulkoiluvarusteita: Mäenlaskussa liukulauta haastaa perinteisen pulkan

Koulujen talvilomaviikkojen ja laskiaisen värittämän helmikuun aikana erilaiset talviulkoiluvälineet ovat kovassa käytössä. Talven säällä on kuitenkin merkittävä vaikutus siihen, miten kauppa lopulta sesongin aikana käy, huomauttaa Prisman sportin ja jalkineiden myyntipäällikkö Anu Keskinen.

”Esimerkiksi nyt alkuvuodesta sää oli varsin sateinen, mikä näkyi siten, että kumisaappaita myytiin Prismoissa ja prisma.fi-verkkokaupassa peräti seitsemänkertainen määrä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna”, Keskinen havainnollistaa.

Myös alueellista vaihtelua myynneissä on, sillä talvikeli voi olla saman viikon aikana varsin erilainen eri puolillaSuomea. Ulkoilua suomalaiset kuitenkin harrastavat säällä kuin säällä.

“Toimivalla varustuksella ulkoilu on hauskaa myös talvikuukausina, on kyseessä sitten retkeily, talviuinti, mäenlasku pulkkamäessä tai liukulumikenkäily. Viime vuosina suosioon nousseet liukulumikengät ovatkin yksi talviulkoilun hittituotteista Prismassa. Eikä ihme, lyhyempi suksi toimii hyvin erilaisissa maastoissa eikä niihin tarvitse ostaa erikseen monoja”, Keskinen sanoo.

Ahkiot, pulkat ja rattikelkat ovat ikisuosikkeja, joita myydään vuodesta toiseen hyvin. Keskisen mukaan suomalaiset ostavat näistä usein omille lapsilleen samoja malleja, joilla ovat itse lapsuudessaan laskeneet. Suosiotaan pulkkamäessä kasvattavat myös helposti mukana kannettavat liukulaudat ja -matot.

“Liukulaudoissa löytyy hauskoja printtejä ja ne ovat kevyitä. Vaikka liukulautojen myyntimäärät ovat nousseet lähelle pulkkia, pitää pulkka silti edelleen paikkaansa mäenlaskun kunkkutuotteena. Myös edullisia liukureita myydään hyvin”, Keskinen toteaa.

Edellisen talvisesongin (11/2021–2/2022) myyntidata paljastaa, että liki puolet talviulkoiluvälineiden kokonaismyynnistä tulee rattikelkoista, ahkioista ja pulkista,kun taas liukulautojen osuus kokonaismyynnistä on reilun kolmanneksen. Myytyjen kappalemäärien näkökulmasta tarkasteltuna yli 75 % ostetuista talviulkoiluvälineistä on ahkioita, liukulautoja ja liukureita.

Retkeily kiinnostaa myös talvella

Kiinnostus luonnossa liikkumista ja retkeilyä kohtaan on ollut viime vuosina vahvassa kasvussa, eikä suosio osoita laantumisen merkkejä tänäkään vuonna. Prisma vastasi kysyntään avaamalla myymälöihin uudet Outdoor-osastot viime keväänä. Lanseerauksen yhteydessä tuotevalikoimaa laajennettiin, ja aiemmin myymälässä erillään olleet retkeilyvaatteet, -jalkineet ja -tarvikkeet yhdistettiin selkeämmin samaan kokonaisuuteen, jotta asiakkaan on helpompi löytää tarvitsemansa tuotteet.

Myyntidatan perusteella asiakkaat ovat ottaneet uudistuksen hyvin vastaan: Outdoor-osaston tuotteiden myynti kasvoi vuoden 2022 huhti-joulukuussa liki 40 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

”Ulkoilu- ja retkeilytuotteille on kysyntää ympäri vuoden. Talvella suosittuja ovat esimerkiksi erilaiset ruoanlaittovälineet, kuten risukeittimet, retkikeittimet, nuotiokahvipannut, makkaratikut, sekä tietenkin erilaiset termospullot retkijuomille ja -ruoille. Myös lämpöistuinalustoja myydään talvella paljon”, Keskinen sanoo.

Erityisen kovassa kasvussa on ollut outdoor-pukeutumisen ja -jalkineiden myynti, joka noin kolminkertaistui vuoden takaisesta huhti-joulukuussa 2022. Myynnissä korostuvat erityisesti housut. Ulkoilupukeutumisessa tärkeitä ovat myös alkutalven hiteiksi nousseet merinovillaiset alus- ja väliasut. Niitä ostetaan sekä aikuisille että lapsille.

“Yleisesti aluskerraston valinnassa hyvä nyrkkisääntö on, että kerrasto valitaan aina käyttäjän sekä käyttötarkoituksen mukaan. Jos liikunta on vähäisempää ja ulkona on paljon paikoillaan, kannattaa valita lämpöä tuottava materiaali, ja aktiiviseen liikuntaan puolestaan sopivat kosteutta siirtävät materiaalit. Merinovillaiset kerrastot ovat suosittuja talviulkoilussa, koska merinovilla siirtää kosteutta pois iholta ja samalla lämmittää”, Prisman pukeutumisen myyntipäällikkö Jonna Halme-Räsänen ohjeistaa.