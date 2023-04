”Tämä nainen on rakentanut urapolun sadoille naisille” – Mimmit koodaa -palkinto 2023 Ursula Koskelle

Lehdistötiedote 21.4.2023

Yli 10 000 henkeä tavoittava Mimmit koodaa -ohjelma on jakanut järjestyksessä kolmannen Mimmit koodaa -tunnustuksensa. Palkitsemisen foorumi oli jälleen jo vakiintuneen paikkansa lunastanut yli 1000 henkeä tavoittava virtuaalitapahtuma.

Viime vuonna palkinnon voittanut Susanna Kyllönen lausui tämän vuoden voittajalle painavat perustelut ja terveiset yhteisöltä.

“Ursula Koski on pitkään ja määrätietoisesti edistänyt IT-alalle pyrkivien naisten konkreettista osaamista tarjoamalla tiiminsä kanssa lukuisia workshoppeja, sertifiointiin tähtääviä kouluttavia sisältöjä sekä henkilökohtaista tukea ja kannustusta. Ursula on yhteisössämme rakastettu ja arvostettu jäsen, josta on vain lämpimiä sanoja sanottavana – tämä nainen on rakentanut urapolun sadoille naisille”, luonnehtii Kyllönen.

”Kiitos kaikille. On joskus jopa sanaton olo siitä, että löytää oikeat sanat, miten merkittävää on kuulua johonkin, olla osa jotain ja rakentaa yhdessä. Mimmit koodaa -yhteisö on mahdollistanut sen. Olen viime vuosina päässyt kokemaan jotain täysin uutta. Olen päässyt oppimaan mitä sanonta, ’minä olen, koska me olemme’ merkitsee. Mitä merkitsee tehdä työtä tiimissä, työpaikalla ihmisten kanssa, jotka näkevät saman muutoksen mahdollisuuden. Tiimi, joka haluaa tehdä työtä yhteisen hyvän eteen”, kiittää Koski.

Jo pitkään Mimmit koodaa -ohjelmassa ahertanut Koski on tuonut useita yrityksiä mukaan yhteistyöhön. Viimeisin näistä on Amazon Web Services, joka on ollut tarjoamassa yhteisön jäsenille erilaisia AWS-sertifiointeja. Software Finland ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha näkeekin AWS-yhteistyön tuloksissa valtavan potentiaalin koko ohjelmistoalalle.

”Jos muutkin yritykset tarjoaisivat konkreettisen pätevyyden tuottavia koulutusohjelmia, kansallisen osaamisvajeen vaatimaa kohtaantoa voisi nopeuttaa ja ratkaista ketterämmin. Tämä on täysin mahdollista, jos yrityksillä vain on halua. On myös aika lopettaa sukupuolistereotypioiden ylläpitäminen yhteiskunnassamme ja mahdollistaa naisten tulo teknologia-aloille”, lataa Roiha.

Palkinnolla ja kunniamaininnoilla Software Finland sekä Mimmit koodaa -ohjelma haluavat luoda uusia esikuvia ja kiittää muiden hyväksi tehdystä arvokkaasta työstä. Naisten kasvavasta ohjelmisto-osaamisesta hyötyvät teknologiayritysten lisäksi kaikki muutkin toimialat.

Mimmit koodaa -ohjelman vetäjä Milja Köpsi jakoi samassa tapahtumassa erityisen kunniamaininnan Outi Väättäselle. Kunniamaininta haluttiin antaa henkilölle, jota ei ole nähty Mimmit koodaa -lavoilla, mutta joka kulisseissa työskentelee herkeämättä. Väättänen on tuottanut oppikokonaisuuksia ja tapahtumia Mimmit koodaa -yhteisölle ja kannustanut omassa yrityksessään muita mukaan toimintaan mukaan, omia voimiaan säästelemättä.

“Outi on jo vuosia ollut mahdollistamassa toimintaa ja siksi haluamme nostaa hänet Ursulan kanssa tänä keväänä esiin. On niin paljon vapaaehtoisia, joita haluaisimme kiittää. Outi on pitkäaikaisimpia kumppaneitamme, joita ilman emme pärjäisi”, Köpsi kiittää herkistyneenä.

Mimmit koodaa -ohjelman toiminta ja tapahtumat murtavat aktiivisesti myyttiä, että koodaaminen ja muut ohjelmistokehitykseen liittyvät työt olisivat vain miehille ja matemaattisesti lahjakkaille.

Ohjelman pitkäaikaisena tavoitteena on antaa tuleville sukupolville tasa-arvoinen mahdollisuus opiskella ja menestyä IT-alalla sukupuolesta riippumatta. Mimmit koodaa on voittanut mm. Euroopan unionin tasa-arvopalkinnon ja ohjelma tavoittaa jo yli 10.000 henkeä. Ohjelmaa johtaa Software Finland ry (ent. Ohjelmisto- ja e-business ry).