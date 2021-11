Tämä on… Kuronen Red -punaviini!

Sami Kuronen on pitkän linjan radiojuontaja, tv-kasvo, sisällöntekijä, grillimestari, ruokaharrastaja ja kirjailija. Viiniharrastus on noussut esille ruoanlaiton ohessa.

Alko etsi vakiovalikoimaansa suomalaisen julkisuudenhenkilön tähdittämää viiniä. Kuronen Red -viini saapuu tällä viikolla noin kahteensataan Alkon myymälään.

Mehevän marjainen ja täyteläinen punaviini on sekoitus Syrah ja Pinotage rypäleitä. Sen mausta löytyy mm. tummaa kirsikkaa, kypsää viikunaa, karhunvatukkaa ja viettelevää suklaata. Kuronen Red on eloisa ja monimuotoinen, todellinen moniottelija. Viini tulee Etelä-Afrikasta, Coastal Regionin alueelta. Vuosikerta on 2020 ja viini on vegaaninen.

Samille ruoanlaitto on lähellä sydäntä ja hän on tehnyt myös kaksi keittokirjaa. Samin Kuronen Red -viinille sopivia suosikkireseptejä löydät netistä: www.kurosengrilli.fi

− Oma nimikkoviini on ollut minulla pitkään unelmana. Unelmana, josta en ole jostain syystä koskaan uskaltanut tai kehdannut puhua ääneen. Kun minulle viime keväänä ehdotettiin tätä projektia, lähdin mukaan varovaisen innoissani. Silloin ei ollut vielä varmuutta siitä, tuleeko lopullinen tuote koskaan Alkon hyllyille. Kun kesällä saimme tiedon, että olimme valikoituneet suuresta hakijajoukosta voittajaksi, olisin halunnut kertoa asiasta jo kaikille! Tämä on ollut pitkä prosessi, jota olemme työstäneet keväästä asti, Sami kertoo.

− Halusin luoda monikäyttöisen viinin, joka sopii seurusteluun, nautiskeluun ja illallispöytään. Kuronen Red on sellaisenaan täydellinen partneri vaikkapa iltanuotiolle. Se sopii myös erinomaisesti mm. ribsien, liha- tai kasvisvartaiden, riistapatojen, karjalanpaistin, lasagnen sekä monenlaisten pastojen kanssa nautittavaksi, Sami jatkaa.

Viinin tuottajaksi valikoitui Leeuwenkuil. Perheomisteisen tilan juuret ulottuvat aina vuoteen 1693. Ohjenuora "Me emme peri maata isiltämme, vaan lainaamme sitä lapsiltamme" kertoo tilan kestävistä arvoista. Viinitarhoja ja maaperää kohdellaan niin, että ne kukoistavat myös seuraaville sukupolville.

− Ympäristöajattelu voimistuu myös kuluttajien keskuudessa. Alko on tutkinut viinipakkausmateriaalien ympäristövaikutuksia ja hiilijalanjälkeä. Tutkimusten mukaan pienimmät ilmastovaikutukset suhteessa juomalitraan on hanapakkauksella. On myös hienoa, että Sami tuo viinin lähemmäs kuluttajia ja on helposti lähestyttävä viinilähettiläs. Viinin ei tarvitse olla vakava asia, Hedonin kaupallinen johtaja Liisa Tirronen linjaa.

Kuronen Red, 33,98 €/3 l, Alkon nro 447328.

www.kurosengrilli.fi

Some: @samikuronen #kuronenred