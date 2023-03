Tämä on yleisin tapa saada kesätyö – näin nuoret etsivät töitä

Kesätyönhakukausi on alkanut vauhdikkaasti: Duunitorilla on julkaistu enemmän kesätyöilmoituksia kuin koskaan aiemmin. Kesätöitä on ollut tarjolla poikkeuksellisen runsaasti kauden alusta lähtien.

Tähän astisella kesätyökaudella (1.11.2022–28.2.2022) Duunitorilla on julkaistu noin 24 000 kesätyöpaikkailmoitusta, mikä on yli 20 prosenttia enemmän kuin samalla ajanjaksolla kesälle 2022. Myös viime kesälle oli tarjolla ennätyksellisen paljon kesätöitä.

Tammikuu oli erityisen vilkas: silloin julkaistiin noin 11 000 kesätyöilmoitusta, helmikuussa taas noin 9 000.

Kesätyönhakukausi on kuumimmillaan tammi–maaliskuussa, mutta paikkoja on tarjolla läpi kevään ja vielä alkukesästäkin.

Tällä hetkellä Duunitorilta löytyy yli 9 000 kesätyöilmoitusta. Reaaliaikaisen tilanteen näet Duunitorin kesätyösivulta.

Avoimia kesätyöpaikkoja on vielä enemmän kuin ilmoituksia, sillä moni työnantaja hakee yhdellä ilmoituksella kymmeniä, satoja tai jopa tuhansia kesätyöntekijöitä.

Duunitori selvittää vuosittain hakijoiden kokemuksia ja ajatuksia kesätyönhausta. Tuore kesätyökysely toteutettiin helmikuussa 2023 Duunitorin kesätyösivustolla, ja siihen vastasi 2 249 nuorta kesätyönhakijaa.

Nuoret haaveilevat kesätöistä realistisesti

Nämä alat kiinnostavat Duunitorin kesätyökyselyn vastaajia eniten:

Asiakaspalvelu Myynnin ja kaupan ala Ravintola- ja matkailuala Kulttuuri- ja taidealat Sosiaali- ja hoiva-ala

”Nuorten kesätyöunelmat ovat järkeviä ja linjassa työpaikkojen tarjonnan kanssa, sillä ylivoimaisesti eniten kiinnostavat asiakaspalvelutehtävät, kaupan ala ja ravintola-ala. Nämä alat myös palkkaavat paljon nuoria ja kesätyöntekijöitä. Lisäksi niiltä löytyy monia matalan kynnyksen tehtäviä, jotka eivät edellytä alan koulutusta tai työkokemusta", sanoo Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salonen.

Työpaikoista kahvila, jäätelökioski ja erilaiset kaupat saavat runsaasti mainintoja kysyttäessä unelmien kesätyöpaikasta. Myös päiväkoti ja kulttuurialan työpaikat, kuten kirjasto, nousevat nuorten toiveissa.

Nuorten kuluttajina tuntemat brändit ja paikat, kuten suuret ruokakauppaketjut ja huvipuistot, kiinnostavat kesätyönhakijoita. Vahvat kuluttajabrändit dominoivat myös viime kesän luetuimmissa kesätyöilmoituksissa.

Koska kesätyön saaminen ei ole aina helppoa, kesätyönhakijan kannattaa olla liikkeellä avoimin mielin.

”Tunnettuihin ja haluttuihin kesätyöpaikkoihin sekä suosituimmille aloille on perinteisesti valtavasti hakijoita, mikä näkyy myös Duunitorin työpaikkailmoitusten analytiikasta. Hakijan kannattaa siis tarkastella muitakin kuin hittipaikkoja. Esimerkiksi teollisuudessa ja rakennusalalla on tarjolla paljon kesätöitä, vaikka alat eivät nouse nuorten toiveissa.”

Kolmasosa saanut kesätyön suhteiden avulla

Kesätöissä olleet vastaajat ovat saaneet kesätyön yleisimmin näillä tavoilla:

Lähettämällä hakemuksen avoimeen tehtävään (34 %) Perheen tai tuttavien kautta (29 %) Kysymällä työtä paikan päältä (15 %) Soittamalla ja kysymällä työtä (14 %) Lähettämällä avoimen hakemuksen (14 %)

”Moni nappaa työpaikan suhteiden avulla, joten hakijan kannattaa rohkeasti kysyä apua sekä kertoa tutuille ja somessa etsivänsä töitä. On tärkeää, että työelämässä ja työnhaussa kokeneemmat aikuiset auttavat nuoria. Suhteiden suuri merkitys asettaa kuitenkin nuoret eriarvoiseen asemaan, sillä kaikilla ei ole läheisiä aikuisia, jotka osaavat tukea kesätyönhaussa taitojensa ja verkostojensa avulla”, Salonen kommentoi.

Palkka nousi suurimmaksi syyksi hakea kesätöitä

Aiemmin kesätyökyselyn vastaajien tärkein syy hakea kesätöitä on ollut hyödyllisen työkokemuksen saaminen. Nyt palkka (43 %) nousi täpärästi kokemuksen (41 %) edelle. Alaikäiset hakijat pitävät edelleen työkokemusta tärkeimpänä (44 %), kun taas täysi-ikäisille palkka on olennaisin syy (53 %) ja työkokemuksen saaminen tulee toisena (34 %).

”Myös Duunitorin työnhakututkimuksessa viime syksynä näkyi, että palkan merkitys on kasvanut työnhakijoiden keskuudessa. Taustalla vaikuttaa inflaatio, joka näkynee myös täysi-ikäisten kesätyönhakijoiden asenteissa. Alaikäisille palkka ei ole yhtä merkityksellinen, sillä he asuvat tyypillisesti vielä kotona ja tarvitsevat kipeästi työkokemusta, joka tekisi jatkossa työnhausta helpompaa.”

Duunitorin palkkavertailun mukaan kausityöntekijä tienaa keskimäärin 1 934 euroa kuussa.

Vain harva hakija on valmis muuttamaan kesätyön vuoksi toiselle paikkakunnalle. 71 prosenttia vastaajista ei muuttaisi missään tapauksessa.

”Kesätyömarkkinoilla näkyy, että etenkin pienemmillä paikkakunnilla on usein vaikeaa löytää tekijöitä. Nuoret hakeutuvat muun muassa opiskelupaikkojen takia suuriin kaupunkeihin.”

Somen rooli kasvaa kesätyöntekijöiden metsästyksessä

Duunitorin kesätyökyselyn mukaan hakijat etsivät kesätöitä etenkin työnhakupalveluista, Googlesta ja sosiaalisesta mediasta.

Sosiaalisen median suhteen TikTokin merkitys on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Esimerkiksi kaksi vuotta sitten vain 13 prosenttia kesätyökyselyn vastaajista oli törmännyt kesätyöilmoituksiin TikTokissa, kun tuoreessa kyselyssä lukema oli 46 prosenttia.

”Nuoret siis viettävät entistä enemmän aikaa TikTokissa, ja toisaalta yhä useammat työnantajat markkinoivat kesätyöpaikkojaan siellä”, Salonen sanoo.

”Työvoimapula näkyy myös kesätyömarkkinoilla, vaikka tilanne vaihtelee huomattavasti alueen ja alan mukaan. Enää ei ole itsestään selvää, että kesätyöhön tulee helposti suuri joukko hakijoita. Työnantajan pitää siis panostaa aktiiviseen rekrytointimarkkinointiin puhuttelemalla nuoria heihin vetoavalla tavalla ja heille ominaisissa kanavissa, kuten TikTokissa.”

Alaikäiset hakevat kesätöitä innokkaasti – mutta usein tuloksetta

Alaikäisten kesätöiden määrä ei ole kasvanut samassa suhteessa kuin täysi-ikäisten. Esimerkiksi tämän hetken yli 9 000 kesätyöilmoituksesta vain alle 200, eli alle 2 prosenttia, soveltuu alle 18-vuotiaille.

Duunitorin kesätyökyselyn mukaan alle 18-vuotiaat asennoituvat silti kesätyönhakuun vanhempia hakijoita myönteisemmin. Heistä 55 prosenttia suhtautuu kesätyönhakuun innostuneesti, kun täysi-ikäisistä niin tekee 10 prosenttia. Alaikäisistä vain 21 prosenttia ahdistaa tai turhauttaa kesätyönhaku, kun täysi-ikäisistä niin kokee peräti 43 prosenttia.

”Alaikäisillä ei välttämättä ole vielä yhtä paljon kokemusta tuloksettomasta työnhausta kuin vanhemmilla hakijoilla. Kun on jo useana kesänä lähettänyt joukon hakemuksia, joihin ei aina edes saa mitään vastausta, urakka voi tuntua turhauttavalta ja epätoivoiselta", Salonen sanoo.

Tutustu kesätyökyselyn tuloksiin.

