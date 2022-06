Tämän kesän ensimmäiset sinilevähavainnot Pirkanmaalla

Kolmenkulman ja Myllypuron alueen hankkeiden yhteisestä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta on annettu perusteltu päätelmä 13.6.2022 12:55:12 EEST | Tiedote

Pirkanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisena perustellun päätelmän Tampereen ja Nokian Kolmenkulman kiertotalous -hankkeen ja Nokian Myllypuron kiviainesotto- ja kiertotalous -hankkeen yhteisestä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Perustellussa päätelmässä esitetään yhteysviranomaisen käsitys hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, että ympäristövaikutusten arvioinnissa on tiettyjä puutteita ja epävarmuustekijöitä erityisesti luontoarvojen ja pintavesien osalta, mutta kokonaisuudessaan vaikutusten arviointi on riittävä.