TAMK Musiikki esittää: Giacomo Puccinin Suor Angelica

Suor Angelica (Sisar Angelica) on Giacomo Puccinin ooppera, joka kuuluu kolmen oopperan (Il Trittico) kokonaisuuteen. Ooppera on saanut ensi-iltansa New Yorkin Metropolitan-oopperassa joulukuussa 1918 Puccinin ollessa 60-vuotias, jo ansioitunut ja maineikas säveltäjä.

Suor Angelica on todellisiin tapahtumiin pohjautuva tarina traagisen kohtalon kokevasta nuoresta Sisar Angelicasta, joka on rangaistuksena teoistaan määrätty luostariin. Angelicalla on salaisuus, rakkaus. Toivo ja haaveet ovat olleet Angelicaa luostarissa kantava voima. Seitsemän vuoden hiljaiselon jälkeen Angelican kasvattanut täti tulee vihdoin tapaamaan sisarentytärtään, ja tämä kohtaaminen muuttaa Angelican elämän suunnan ratkaisevasti.

Ooppera kertoo toivosta ja siitä mitä voi tapahtua, jos toivo riistetään. Täti kantaa sisällään syvää katkeruutta, jonka kohteeksi joutuu nuorena äitinsä menettänyt Angelica. Nunnayhteisö elää tiukkojen sääntöjen alaisina, mutta kuitenkin toisiaan tukien, yhdessä iloiten ja surren.

– Puccinin musiikki on tunnevoimaista ja sykähdyttävää. Tarina on dramaattisesta lopustaan huolimatta täynnä toivoa, kertoo oopperan ohjaaja Sanna Majanlahti.

Libretisti Giovacchino Forzano sijoitti tarinan 1600-luvun toscanalaiseen nunnaluostariin. TAMK Musiikin versiossa ooppera on saanut innoitusta vuonna 1907 valmistuneen Tampereen tuomiokirkon maalauksista ja värimaailmasta.

– Suor Angelican musiikkiin ja tarinan maailmaan perehtyminen on ollut minulle syvä ja innoittava kokemus. Koko ensemble on vahvasti mukana synnyttämässä tätä draamaa. Meillä on aivan upea työryhmä. On ilo saada olla mukana luomassa sisar Angelican tarinaa tuomiokirkkoon, iloitsee Majanlahti.

Tampereen tuomiokirkko tarjoaa upeat puitteet oopperalle, ja tuotannossa tehdään laajaa yhteistyötä seurakuntien kanssa.

– Kirkko-ooppera on hyvin tervetullut lisä seurakuntien musiikkitarjontaan. Yhteistyö nuorten ja taitavien muusikoiden kanssa on aina innostavaa. Suor Angelica myös viestii väkevästi toivosta ja armosta, joita kaikki tarvitsemme, toteaa Tampereen seurakuntien musiikkisihteeri Petra Perttula.

Tuotannossa tehdään laajaa yhteistyötä paitsi seurakuntien, myös eri oppilaitosten kanssa. Puvut ja lavasteet valmistuvat oppilaitosyhteistyönä ja valoja operoivat TAMK media-alan opiskelijat.

– Ajatus tästä tuotannosta syntyi loppuvuodesta 2021. Teoksen valikoitumisessa oli tärkeää paitsi koulutuksellinen sopivuus, myös toivottu ja laaja yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Suuri yhteisponnistus tulee tarjoamaan ainutlaatuisen ja korkeatasoisen, raikkaan oopperaelämyksen, jota ei kannata jättää väliin, tuottaja Maria Piirainen kertoo.

Oopperan ensi-ilta on 14.1.2023 ja esityksiä on kaiken kaikkiaan neljä. Oopperan solistit ovat Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen konservatorion laulunopiskelijoita. Suor Angelican roolissa laulaa sopraano Marjaana Ritanen, jonka muhkea dramaattinen ääni istuu kauniisti Puccinin musiikkiin. Orkesterina soittaa musiikin ammattiopiskelijoista ja jo ammatissa toimivista muusikoista koostuva TAMK Sinfonia kapellimestarinaan Jukka Iisakkila.

Vaikuttavuutta ja dramaattista tunnelmaa oopperaan tuo orkesterin lisäksi myös Markus Yli-Jokipiin harjoittama suurkuoro, joka koostuu muun muassa Kamarikuoro Näsin ja Pirkanpojat-kuoron laulajista. Lavalla nähdään myös lapsia tarinan dramaturgiaa tukemassa.

Suor Angelica -esitykset:

Ensi-ilta lauantaina 14.1.2023 klo 19, Tampereen tuomikirkko

Muut esitykset:

Keskiviikko 18.1.2023 kello 19

Perjantai 20.1.2023 klo 19

Lauantai 21.1.2023 klo 19

Liput: 22 € / 17 € (opiskelijat, työttömät, varusmiehet), alle 12 v. ilmaiseksi. Ikäsuositus yli 8 v.

Liput: lippu.fi (+ toimitusmaksu 1,50 €) ja ovelta

Kesto noin 1 h (ei väliaikaa)

Lisätietoja: https://sites.tuni.fi/tamkmusiikki/suor-angelica/

Ohjaaja

Sanna Majanlahti

Kapellimestari

Jukka Iisakkila

Solistit

TAMK Musiikin ja Tampereen konservatorion laulunopiskelijat

TAMK Sinfonia

Kuorot

Pirkanpojat

Kamarikuoro Näsi

Tampereen konservatorion laulukoulu

Työryhmä

Valosuunnittelija Jussi Kamunen

Pukusuunnittelija Moona Piik

Pääkorrepetiittori / apulaiskapellimestari Tuomas Turriago

Korrepetiittorit Eerika Näsänen ja Emilia Granroth

Kuoronjohtaja Markus Yli-Jokipii

Intendentti Pekka Ahonen

Laulun opetus Petri Antikainen

Tuottaja Maria Piirainen

Viestintä Johanna Ahonen

Yhteistyössä

Tampereen seurakunnat

TAMK Media & Arts

Tampereen konservatorio

XAMK

Tredu

Sasky

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt

Tuottaja Maria Piirainen, p. 050 469 8891, maria.piirainen@tuni.fi