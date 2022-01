TAMK on vahvasti mukana Tampereen elokuvatuotantojen kehityksessä - Suomen ensimmäinen erikoistehosteiden erikoistumiskoulutus käynnistyy jo tänä vuonna

Tampereen ammattikorkeakoulu vastaa nyt tähän tarpeeseen, sillä TAMKista löytyy tarvittavaa osaamista sekä paikallisia että kansallisia yhteistyökumppaneita. TAMK sai tämän vuoden alussa tiedon opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen myöntämisestä vuoden mittaiseen VFX (Visual Effects) Artist for Audiovisual Productions -erikoistumiskoulutukseen, joka sisältää tarvittavat teknologiat ja työmenetelmät, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi elokuva- ja pelialoilla.

Aloite koulutukselle tuli alan yrityksiltä, sillä kasvava kysyntä näkyy sekä koti- että ulkomaisissa VFX-tuotannoissa. VFX-erikoistumiskoulutukselle on iso tarve Pirkanmaalla ja Suomessa laajemminkin.

— Film Tampereen ohjelmajohtaja Ilkka Rahkonen oli viime vuonna mukana edistämässä asiaa. TAMKin rehtori Tapio Kujala sai tiedon VFX-työvoimatarpeesta, ja hänen toimeksiannostaan ryhdyimme viime syksynä nopeasti suunnittelemaan sopivaa tapaa vastata tarpeeseen, Tampereen ammattikorkeakoulun osaamispäälliköt Timo Kivikangas ja Leena Mäkelä kertovat.

Tampere saanut piristysruiskeen alalle ja koulutukseen

Kivikangas on innostunut siitä, että Tampereelle on saatu suuri efektointia tarvitseva elokuvatuotanto, joka on antanut ison piristysruiskeen alalle sekä koulutukseen.

— Osaajatarve on lisääntynyt huomattavasti myös Troll VFX:n saatua ison kansainvälisen tuotannon Tampereelle. Troll VFX on alan merkittävä yritys, joka luo potentiaalia sille, että Tampereella voidaan kehittää tavoitteellisesti alalla vaadittavaa osaamista, Mäkelä pohtii.

Kivikankaan mukaan efektointiosaamista tarvitaan laajalti. Se mahdollistaa entistä useampien, näyttävämpien ja laajempien tuotantojen tekemisen osaavan työvoiman kouluttamisen myötä parantaen siten alan kilpailukykyä.

Ensimmäinen laatuaan Suomessa

Vastaavaa koulutusta ei ole aiemmin ollut tarjolla Suomessa. Maailmalla tätä tarjotaan jonkin verran, mutta tämä on silti hyvin ainutlaatuista. Kivikangas ja Mäkelä kiittelevät muita ammattikorkeakouluja siitä, että TAMK sai hakuvaiheessa kaikilta media-alan kouluttajilta hyväksynnän VFX-erikoistumiskoulutukseen.

Koulutuksen osaamistavoitteet on rakennettu yhdessä alan eri yritysten ja TAMKin asiantuntijaopettajien kanssa. VFX-erikoistumiskoulutus on tarkoitettu yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille täydennyskoulutukseksi, joilla on jo alaan liittyvä tutkinto taustalla.

Opetuskielenä on englanti terminologian ja ohjelmistojen vuoksi. VFX-alueen tuotannoissa englanti on luonteva kieli. Alan osaajat myös työllistyvät kansainvälisesti.

— Nyt valmistelemme opetussuunnitelmaa, teemme tarvittavia laiteinvestointeja ja suunnittelemme syksyllä alkavaa koulutusta. Toteutukseen on tulossa mukaan alan yrityksistä asiantuntijoita sekä yhteistyökumppanina toimiva Metropolia Ammattikorkeakoulu, joka toteuttaa osan koulutuksesta. Markkinointi alkaa kevään 2022 aikana ja koulutuksen aloitus suunniteltu lokakuulle 2022. Noin 16 opiskelijaa valitaan koulutukseen, Kivikangas arvioi.

— Tampere yltää VFX-erikoistumiskoulutuksen myötä kansainväliselle osaamistasolle, jota tarvitaan niin kansainvälisissä kuin kotimaisissakin tuotannoissa. Mediapolikseen rakennetaan kansainvälisen tason studio. Tällaista koulutusta tarvitaan Suomeen, koska tämä on kasvava osaamisalue, iloitsee Mäkelä.

— Tästä hyvä edetä alan koulutusta ja kilpailukykyämme kehittäen. On erittäin hienoa, että TAMKia ja sen yhteistyöverkostoja on arvostettu erikoistumiskoulutuksen myöntämiseksi, Kivikangas iloitsee.

Molemmista on erityisen tärkeää, että TAMK saa olla edistämässä myös kansainvälisille markkinoille suuntautuvaa osaamista Tampereella.

Lisätietoa:

Timo Kivikangas, Osaamispäällikkö, Media and Arts, Liiketalous ja media, Tampereen ammattikorkeakoulu, timo.kivikangas@tuni.fi, p. 050 329 1888.

Leena Mäkelä, Osaamispäällikkö, Liiketalous ja media, Tampereen ammattikorkeakoulu, leena.makela@tuni.fi, p. 050 561 1006.