TAMK saa vierailulle yhteistyökumppaneita Etelä-Afrikasta

Vierailujen taustalla on Etelä-Afrikan suuri kiinnostus suomalaisten ammattikorkeakoulujen koulutukseen. Erityisesti vieraita kiinnostaa opiskelijalähtöinen pedagogiikka, osaamispohjainen oppiminen, suomalaisten ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmat sekä yrittäjäkoulutus.

HERESA-hankkeen (Higher Education Reform Experts South Africa) tavoitteena on tukea Etelä-Afrikan teknologiapainotteisia yliopistoja uudistamaan ja elvyttämään opetus- ja oppimisstrategioitaan hankkeen osallistujien määrittämien painopistealueiden mukaan. Hanke on meneillään nyt toista vuotta ja päättyy ensi vuonna. TAMKin ja HERESAn hyvin sujuneen yhteistyön ansiosta jatkoa on kuitenkin suunnitteilla.

THENSA (Technological Higher Education Network South Africa) pyrkii siihen, että sen jäsenet voisivat vastata teknisen koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin avulla haasteisiin ja tavoitteisiin, jotka on asetettu Etelä-Afrikan kansallisessa kehityssuunnitelmassa, YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa ja Afrikka 2063 -ohjelmassa.

Vierailun pääteemana on osaamisperustainen opetus ja oppiminen. TAMK esittelee vierailijoille opetus- ja oppimisstrategioitaan sekä tulospohjaista oppimista. Erityistä huomiota saa opetussuunnitelman kehittäminen, pedagogiikka, työelämän yhteistyökumppaneiden sitouttaminen ja osaamisen arviointi.



Monipuolista tutustumista suomalaiseen koulutukseen

Vierailijat tulevat tapaamaan TAMKin henkilöstöä ja opiskelijoita. He pääsevät näkemään konkreettisia esimerkkejä suomalaisen ammattikorkeakoulun opetuksesta ja toiminnasta.

HERESA-delegaatio tutustuu TAMKin pääkampukseen ja kuulee luennon suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. Luvassa on tapaaminen rehtori Tapio Kujalan, vararehtori Ari Sivulan ja Global Education -palvelujen johtajan Carita Prokin kanssa. Vierailijat tapaavat myös TAMKin maanosatiimien ja koulutusviennin väkeä. He pääsevät kierrokselle pääkampuksen tekniikan alan laboratorioihin sekä tutkimus-, kehittämis- ja oppimisympäristö Sote Virtual Labiin. Vieraille esitellään TAMKin ammatillista opettajakorkeakoulua sekä tekniikan alan koulutusta.

Muita kohteita ovat yrittäjäkoulutukseen keskittyvä Proakatemia Finlaysonin alueella, Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Hervannan toimipiste sekä Tampereen yliopiston Hervannan kampus.

THENSA-delegaatio vierailee torstaina 3.11. aamupäivällä TAMKin pääkampuksella. Ohjelmassa on rehtori Tapio Kujalan sekä vararehtori Ari Sivulan tapaaminen. Tämän jälkeen vuorossa on TAMKin maanosatiimien ja koulutusviennin väen tapaaminen sekä kierros kampuksella ja laboratorioissa.



Lisätietoa:

Elina Botha, Tampereen ammattikorkeakoulu

050 5910 945, elina.botha@tuni.fi