TAMK valmistautuu AMK-valintakokeisiin: pääkampuksella 7350 kokelasta kolmen päivän aikana

Ari Sivula on Tampereen ammattikorkeakoulun uusi TKI-vararehtori 2.5.2022 14:36:20 EEST | Tiedote

Tampereen ammattikorkeakoulun TKI-vararehtoriksi on valittu kauppatieteiden tohtori Ari Sivula, 39. Hän siirtyy tehtäväänsä Seinäjoen ammattikorkeakoulusta, jossa hän on toiminut tutkimus- ja kehittämispäällikkönä. Sivulalla on tuotantotalouden dosentuuri Vaasan yliopistossa.