TAMKin ammatillisiin opettajankoulutuksiin yli tuhat hakijaa – opokoulutukseen peräti 366 hakijaa

Erityisen suurta hakijamäärien kasvu oli aiempiin vuosiin verrattuna ammatillisessa opinto-ohjaajankoulutuksessa.

— Osaltaan hakijamäärän suureen kasvuun vaikutti myös opokoulutuksen valintatavan muutos. Opokoulutuksen valinnat tehdään nyt ensimmäistä kertaa valintakurssin avulla. Uusi valintatapa on käytössä ainoastaan TAMKissa, joka lähti rohkeasti uudistamaan perinteistä mallia. Käytännössä tämä mahdollistaa muun muassa sen, että koulutukseen on nyt mahdollisuus tulla valituksi, vaikka ei ole pitkää kokemusta opetuksesta ja ohjauksesta tai paljon aikaisempaa täydentävää koulutusta, kuvailee Tampereen ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja Hanna Ilola.

Ammatillisen opinto-ohjaajan ja erityisopettajan koulutukset kiinnostavat paljon myös aineenopettajia, koska ohjauksen ja tuen tarve on lisääntynyt oppilaitoksissa. Hakijoista suuri osa on ammatillisen toisen asteen tai ammattikorkeakoulun opettajia, mutta koulutukseen hakeudutaan myös muualta kuin oppilaitoksista ja korkeakouluista. Erityisopettajakoulutuksessa on aloitettu tiivis yhteistyö Tampereen yliopiston kanssa.

Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ohjausta toteutetaan Seinäjoella, Porissa ja Itä-Suomessa (Savonlinna & Lappeenranta). Lisäksi valituilla on mahdollista painottaa opintojaan STEM-aineiden suuntaan. Ammatillisia opettajaopintoja voi TAMKissa suorittaa myös englanniksi tai verkossa. Valinnan mahdollisuus on tärkeää työn ohessa opiskeleville.



Seuraavan kerran ammatillisiin opettajankoulutuksiin on mahdollista hakea vuoden päästä. Ammatilliset opettajakorkeakoulut järjestävät vuoden mittaan myös opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa sekä useita eri asteiden opettajille suunnattuja täydennyskoulutuksia.



Lisätietoa:

Johtaja Hanna Ilola, p. 040 0263 675, hanna.ilola@tuni.fi