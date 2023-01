TAMKin englanninkielisten tutkinto-ohjelmien hakemusmäärä kasvoi roimasti

Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) syksyllä alkaviin englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin saapui 18.1.2023 päättyneissä hauissa kaikkiaan 9 450 hakemusta kymmeneen tutkinto-ohjelmaan. Viime vuonna hakemuksia saapui 4 329.

Korkeakoulujen kevään ensimmäisessä yhteishaussa Bachelor-tutkinto-ohjelmiin saapui yhteensä 8 488 hakemusta ja Master-koulutuksiin TAMKin erillishaussa yhteensä 962 hakemusta. Viime vuonna vastaavat hakemusmäärät olivat 4 049 ja 280.

Suosituimpina Bachelor-tutkinto-ohjelmina jatkavat International Business (3 941 hakemusta) ja Software Engineering (2 290 hakemusta). Master-koulutuksista suosituin on edelleen International Business Management (369 hakemusta).

— Olemme iloisia ja ylpeitä TAMKiin saapuneiden hakemusten määrästä. Toivomme saavamme hyviä ja motivoituneita tulevaisuuden ammattilaisia aloittamaan opintojaan syksyllä. He ovat lämpimästi tervetulleita TAMKiin, sanoo koulutuksesta vastaava vararehtori Sanna Wesanko.

Kaikkiin koulutuksiin otetaan sekä kotimaisia että kansainvälisiä opiskelijoita. Bachelor-tutkinto-ohjelmat Environmental Engineering, International Business, Software Engineering ja Textile and Material Engineering käyttävät valtakunnallista kokonaan verkossa tehtävää International UAS Exam –valintakoetta. Media and Arts ja Entrepreneurship and Team Leadership -tutkinto-ohjelmissa järjestetään omat valintakokeet ja haastattelut. Master-koulutuksiin haettiin ennakkotehtävillä.

TAMKin suomenkielisiin tutkinto-ohjelmiin voi hakea kevään toisessa yhteishaussa 15.—30.3.2023. Myöhemmin keväällä avautuvat myös avoimen väylän haku ja siirtohaku.

Lue lisää UAS Exam valintakokeesta (englanniksi): https://www.uasinfo.fi/international-uas-exam/