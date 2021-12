Tammelassa valtatie 2:n Torronsuon kansallispuiston kohdalla laaditaan esisuunnitelmaa ulkoilureitille ja eläinten kulkureitille

Esisuunnitelman tarkoituksena on kartoittaa vaihtoehtoja Torronsuon kansallispuiston kohdan ulkoilureitin tai ekologisen yhteyden (eläinten kulkureitit) ali- tai ylikulkujärjestelyiden jatkosuunnittelun pohjaksi. Suunnitelman tavoitteena on parantaa myös alueen liikenneturvallisuutta. Torronsuon läheisyydessä on tapahtunut viimeisten vuosien aikana lukuisia riistaeläinonnettomuuksia. Alueelle valmistui vuonna 2019 riista-aita, mutta aidasta huolimatta vuosina 2020 ja 2021 alueella on tapahtunut etenkin peura- ja kaurisonnettomuuksia.

Suunnittelua ohjaa ohjausryhmä, jossa Uudenmaan ELY-keskuksen ja Tammelan kunnan edustajien lisäksi on mukana sidosryhmien edustajia Metsähallitukselta, Hämeen liitolta, Metsästysseura Hallilta ja Eerikkilän urheiluopistolta. Sidosryhmiä täydennetään lisäksi maanomistajilla. Esisuunnittelun on tarkoitus valmistua huhtikuussa 2022.