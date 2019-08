Tammen ja WSOY:n lastenkirjat ovat Suomen suosituimpia

Tammen ja WSOY:n lastenkirjojen myynti on kovassa kasvussa, viime vuoteen verrattuna kokonaiskasvu on 35 %. Lastenkirjallisuudessa äänikirjat ovat tuoneet tarinoiden äärelle uusia kuluttajia, mutta samaan aikaan myös painettujen kirjojen kasvu jatkuu. Lastenkirjoja siis sekä kuunnellaan että luetaan yhä enemmän.

Lukijoita on erityisesti ihastuttanut Sinikka Nopolan ja Tiina Nopolan Risto Räppääjä -sarja. Kirjasarjaa on myyty ennätysmäärä, yksistään tänä vuonna yli 130 000 kappaletta. Äänikirjojen suosion kasvun myötä sarjan kaikki kirjat ovat saatavilla ja ne saavat uusia kuulijoita jatkuvasti. Myös painetut kirjat ovat vahvassa kasvussa.

Toinen vahva lastensuosikkisarja on Jeff Kinneyn Neropatin päiväkirja. Sarjan kirjojen myynti on kolminkertaistunut viime vuoteen verrattuna. Jeff Kinney vieraili viime vuonna Suomessa. Nyt lukijoiden iloksi on ilmestynyt myös Neropatin parhaan ystävän Rowley Jeffersonin Maailman parhaan kaverin päiväkirja.

30-vuotistaiteilijajuhlavuottaan tänä vuonna viettävä Timo Parvela on edelleen lasten ehdoton suosikkikirjailija Ella, Pate ja Kepler62 -sarjoillaan. Ella-sarjan kirjat ovat alkuvuoden aikana myyneet enemmän kuin koskaan aikaisemmin vastaavana jaksona.

Muumi-kirjat ovat entistä suositumpia uuden Muumi-animaatiosarjan siivittämänä. Muumeja rakastavat kaikenikäiset suomalaiset.

Disney-kirjat miltei kaksinkertaistavat Tammen lastenkirjojen vuosittaisen uutuuskirjavalikoiman. Kesällä ilmestyneet ensimmäiset Tammen Kultaisiin kirjoihin kuuluvat Disney-kirjat on otettu myös innolla vastaan.

Tammi ja WSOY ovat lastenkirjallisuuden markkinajohtajia laadukkailla kirjoillaan ja uusilla lastenkirjaideoillaan.