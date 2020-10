Tammikaivon terveysasemalla altistumisia – lisäksi vierailukielto ikäihmisten palveluasumiseen

Koronavirukselle altistumisia on todettu Tammikaivon terveysasemalla. Altistumiset eivät aiheuta muutoksia terveysaseman toiminnalle ja asiakkaiden on turvallista tulla asioimaan. Lisäksi vakavasti pahentuneen koronatilanteen vuoksi otetaan käyttöön vierailukiellot kaupunginsairaalaan ja ikäihmisten tehostettuun palveluasumiseen.

– Meillä Tammikaivon terveysasemalla on tapahtunut altistus, jossa alle 10 henkilöä on laitettu karanteeniin. Tammikaivon terveysaseman toiminta jatkuu normaalisti. Tilanteen pelastuksena on se, että henkilökunta on käyttänyt ohjeiden mukaisesti maskeja. Altistus on tapahtunut taukotiloissa, kertoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Heikki Kaukoranta.

Todettu altistuminen ei aiheuta tartuntavaaraa Tammikaivon terveysasemalla asioiville. Tammikaivon terveysasema (Tammikaivontie 4, 2. kerros) palvelee myös Gerbyn ja Ristinummen terveysaseman potilaita kiireellisissä asioissa. Vastaanotto toimii ajanvarauksella.

Gerbyn ja Ristinummen terveysasemien hoitaja- ja lääkäritoiminnat suljetaan 8. - 23.10.

Koronatartuntojen määrä jatkaa jyrkkää nousuaan, ja siksi tartuntojen jäljittämiseen, altistuneiden selvittämiseen sekä karanteenipäätösten tekemiseen tarvitaan lisää hoitohenkilökuntaa ja lääkäreitä. Peruutettavista vastaanottoajoista ilmoitetaan potilaille puhelimitse.

Gerbyssä toimivat normaalisti lastenneuvola ja hammashuolto. Lastenneuvola, hammashuolto ja haavahoitajan vastaanotto Ristinummella toimivat normaalisti.

Hengitystieinfektio-oireisten potilaiden vastaanotto on edelleen keskitetty erillisiin tiloihin Pääterveysaseman 1. kerroksessa, Tammikaivontie 4. Vastaanotto toimii ajanvarauksella.

Terveysasemien puhelinpalvelunumerot toimivat normaalisti:

Gerbyn terveysasema puh. 06 325 1711

Kirkkopuistikon terveysasema puh. 06 325 1666

Ristinummen terveysasema puh. 06 325 1691

Tammikaivon terveysasema puh. 06 325 1703 ja 06 325 1770

Vähänkyrön terveysasema puh. 06 325 8500

Ei kiireellisissä asioissa varaa aika soittamalla terveysasemien puhelinpalvelunumeroihin.

Vierailukiellot kaupunginsairaalaan ja ikäihmisten tehostettuun palveluasumiseen 7.10. alkaen

Vierailut Vaasan kaupunginsairaalan osastoilla on kielletty, ainoastaan saattohoidossa olevien luona saa vierailla sovitusti.

Osastoille ollaan tarvittessa yhteydessä puhelimitse:

Osasto 5: puh. 040 537 9057, puh. 040 705 4818. Omaisille puh. 040 668 9988.

Osasto 6: puh. 06 325 1780, puh. 040 621 1235. Omaisille puh. 06 317 7101.

Osasto 7: puh. 06 325 1890, puh. 06 325 1891. Omaisille puh. 040 571 6226

Osasto 9: puh. 06 325 1940 ja 06 325 1941.

Kotisairaala on toiminnassa 24/7, puh. 040 741 5950.

Myös vierailut tehostettuun palveluasumiseen on kielletty 7.10.2020 alkaen.

Palvelutalojen 24/7 puhelinnumerot:

Fyrrykartano: puh. 040 183 0241

Himalaja: puh. 06 325 3421

Kotiranta: puh. 040 645 8584

Krannila: puh. 040 641 3485

Präntöön Helmi: puh. 0400 852 635

Ruukinkartano: puh. 040 126 1889

Tiedotamme tarvittaessa lisää muista sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnan muutoksista.