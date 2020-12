Tammikuun ei tarvitse olla tipaton – Ruotsalainen uutuuskirja Kohtuudella opettaa juomaan maltillisesti

Vähintään vartti omaa aikaa joka päivä – Hyvä terveys vaatii päivittäistä rentoutumista, sanoo BBC:n asiantuntijalääkäri uutuuskirjassaan 26.12.2020 00:01:00 EET | Tiedote

Mistä tunnistat sokeririippuvuuden? Miksi aamuvalo on tärkeää? Terveys tasapainoon – 4 avainta parempaan elämään (Gummerus) on BBC:n asiantuntijalääkärin Rangan Chatterjeen opaskirja, joka lähestyy terveyttä kokonaisvaltaisesti. Chatterjee nostaa rentoutumisen yhdeksi terveyden peruspilariksi ravinnon, liikunnan ja unen oheen. Kirja sisältää runsaasti parempaan oloon tähtääviä, konkreettisia vinkkejä, jotka on helppo sovittaa omaan elämäntilanteeseen.