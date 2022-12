Tammikuussa avautuvan Tavara-aseman ohjelmisto täydentyy – kevään keikkakattausta tähdittävät muun muassa Sexmane ja Anssi Kela

Tampereelle tammikuussa 2023 avautuvan Tavara-aseman keikkakalenteri täydentyy kovaa vauhtia kotimaisilla suosikkiartisteilla ja kiinnostavimmilla uusilla tulokkailla. Jugend-tyylisen konsertti- ja tapahtumatalon lavalle nousevat keväällä muun muassa Emma-ehdokkuuksia kahminut räppäri Sexmane ja Nummela-albumista lähtien tarinankerronnallaan suomalaisia ilahduttanut Anssi Kela.

Tavara-aseman tammikuussa nähdään puolestaan häikäisevä kavalkadi suomalaisen popin tulevaisuuden nimiä, kun Provinssi-festivaalin ennakkoklubi Provinssi Jr. aktivoituu 20 vuoden tauon jälkeen. Lavalle nousevat persoonallisesta indiepopistaan tunnettu Pehmoaino, Uuden musiikin kilpailussa koko kansan huulille Kuuma Jäbä -hitillään noussut Isaac Sene, tuoreimmalla levyllään R&B:n ja popin maustamaan äänimaailmaan sukeltanut Lauri Haav sekä kriitikoiden ylistämän debyyttialbuminsa syksyllä 2022 julkaissut Knife Girl.

– Mainiota, että Tavara-aseman kevät käynnistyy loistavien artistien voimin – eikä tässä vielä kaikki! Ohjelmisto täydentyy koko ajan, joten kannattaa seurata Tavara-aseman kanavia. Odotamme innolla, että pääsemme vihdoin esittelemään uuden, upean tapahtumatalon yleisölle, kertoo Tampereen Kulttuurikamarin ohjelmapäällikkö Janne Laurila.

Aikaisemmin julkaistujen artistien joukossa ovat muun muassa Tavara-aseman avajaisiltana 13.1. esiintyvä musiikillinen runsaudensarvi Saimaa, palkittu lauluntekijä Yona, hurmoksellisilla keikoillaan valloittava Olavi Uusivirta ja yli 40 vuotta rock-musiikin klassikoita kirjoittanut Ismo Alanko. Pohjanlahden toiselta puolelta vieraiksi saapuvat ruotsalaisyhtyeet Dungen ja Dina Ögon.

Myös keikkojen lämppärivalikoimaan on tullut uusia lisäyksiä. Esimerkiksi Maustetyttöjen kevään ainoalla Tampereen-keikalla alkuillan tunnelmasta vastaa Rosita Luu -duo.

Historiallinen rakennus muuntautuu myös teemabileiden ja yritystapahtumien areenaksi

Keväällä tanssikansaa villitsevät keikkojen lisäksi teemaillat. Aiemmin julkaistun Stranger Things -illanvieton lisäksi ohjelmisto on täydentynyt tamperelaisen designin kärkinimen Uhanan synttäridiscolla ja toukokuussa pidettävillä Euroviisubileillä. Lisäksi jo aikaisemmin lanseerattu Tavara-aseman K-40-disco keräsi heti kättelyssä niin paljon kiinnostusta, että siitä päätettiin tehdä jatkuva tapahtuma.

Huippukonserttien ja bileiltojen lisäksi yli tuhannen hengen Tavara-asema muuntautuu monenlaisten kulttuurifestivaalien, messujen ja yritystilaisuuksien areenaksi.

– Olemme todella iloisia, että Tavara-asema on herättänyt jo kiinnostusta myös yritys- ja yksityistilaisuuksien järjestäjissä. Uusi tapahtumatalo lisää Tampereen vetovoimaa niin liikematkailun kuin vapaa-ajan lomien kohteena. Aivan rautatieaseman vieressä sijaitseva tila soveltuu erinomaisesti illallistapahtumiin sekä rennompiin juhliin ja näytöksiin, kertoo Tampereen Kulttuurikamarin markkinointi- ja myyntipäällikkö Kristiina Paananen.

Tavara-aseman sisätilojen remontti on parhaillaan käynnissä, ja rakennusta viimeistellään tammikuun avajaisia varten. Yli tuhannen hengen tapahtumatalo muodostaa Tullikamarin Pakkahuoneen ja Klubin kanssa tunnelmallisten kulttuuritilojen kolmikon, jota hallinnoi Tampereen Kulttuurikamari Oy.

Kevään keikat ja tapahtumat:

PE 13.1. SAIMAA, DJ Bunuel

LA 14.1. DINA ÖGON (SWE), PAMBIKALLIO (DJ:t Jukola, Lippo & Miikka Rusi)

LA 14.1. UHANA KYMPPIDISCO

PE 20.1. OLLI HALONEN

LA 21.1. PROVINSSI JR.: PEHMOAINO, ISAAC SENE, LAURI HAAV, KNIFE GIRL + DJ Sara-Maaria

LA 28.1. STRANGER THINGS -teemabileet

TO 2.2. DUNGEN (SWE), PEKKA LAINE & THE ENCHANTED + DJ Antti H

PE 3.2. AIKAKONE, MOVETRON + DJ Lida Moeini (Radio Helsinki)

LA 4.2. ARTTU WISKARI

LA 11.2. K-40 DISCO!

PE 17.2. YONA

PE 24.2. OLAVI UUSIVIRTA

LA 4.3. PULSE – The Finnish Tribute to Pink Floyd: Dark Side Of The Moon 50 vuotta

PE 10.3. SEXMANE (levynjulkaisukeikka)

LA 11.3. K-40 DISCO!

LA 18.3. ISMO ALANKO

LA 25.3. VESTERINEN YHTYEINEEN

PE 14.4. SEMMARIT

LA 22.4. MAUSTETYTÖT, ROSITA LUU -DUO

PE 28.4. ANSSI KELA

LA 13.5. EUROVIISUBILEET