Tampere: Fimlabin koronanäytteenotto Nekalassa siirtyy UpWeGo:lle 2.5.2022

Fimlab Laboratoriot Oy tuottaa laboratoriopalveluita sekä laboratorioalan koulutusta ja tutkimusta. Fimlabin omistavat Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymät sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ja Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä. Fimlab on ensimmäinen julkisen terveydenhuollon puolelle perustettu laboratorioyhtiö. Fimlabilla on lähes 120 toimipistettä ja sen palveluksessa on noin 1 200 laboratorioalan ammattilaista.