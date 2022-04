Tampere-talo ja uudistunut Tullintori aloittavat kulttuuri- ja tapahtumayhteistyön

Tampere-talo Oy ja uudistunut Tampereen Tullintori aloittavat kulttuuri- ja tapahtumayhteistyön, jossa Tampere-talo tuottaa erilaisia kulttuurisisältöjä nähtäväksi ja kuultavaksi Tullintorin tiloihin. Tapahtumat voivat pitää sisällään kaikkea teosesittelyistä ja esiintyjävierailuista näyttelyihin ja meet & greet -tilaisuuksiin. Yhteistyön tarkoituksena on luoda Tullin alueelle lisää tapahtumallisuutta.

Ensimmäinen yhteistyön toteutus on valokuvaaja Ralph Larmannin Stars on Stage -näyttely, joka avautuu Tullintorin 1. kerrokseen torstaina 28. huhtikuuta. Valokuvanäyttelyyn on vapaa pääsy, ja se on avoinna päivittäin klo 11–18 toukokuun loppuun asti. Näyttelyyn on tiivistetty parhaat palat Tampere-talon samannimisestä kesänäyttelystä vuodelta 2020. Supertähtien ja bändien virallisena kiertuevalokuvaajana tunnetuksi tulleen valokuvaajan teoksissa esiintyvät mm. AC/DC, Ed Sheeran, The Rolling Stones, Metallica sekä suomalaisten omat Kaija Koo, Cheek ja Sunrise Avenue.

”Olemme todella innoissamme tästä alkavasta yhteistyöstä uudistuneen Tullintorin kanssa. Monipuolinen kauppakeskusmiljöö tarjoaa rennon tilan taiteesta ja kulttuurista nauttimiselle. Ensimmäinen näyttelymme naapurissa, Larmannin loistava Stars on Stage, sopii kuin nenä päähän tähän koronarajoituksista luopumisen kevääseen. Nyt on hyvä aika taas muistella isojen tapahtumien tunnelmia megatähtien keikkakuvien kautta”, Tampere-talon liiketoimintajohtaja Mika Nevalainen vinkkaa.

”Tullintorin remontti oli pitkä projekti, mutta se todella kannatti. Uusittujen tilojen viihtyisyys, valoisuus ja tyylikkyys ovat jo nyt keränneet paljon kiitosta kävijöiltä. Remontin valmistumisen myötä olemme valmiit ottamaan kaupunkikulttuurin ja taiteen näyttävästi sisään ja luontevaksi osaksi Tullintorin tarjontaa. Lattioiltamme voi bongata runoteoksia ja rakennuksen sisäseiniltä kuvataidetta ja komean muraalin. Yhteistyö Tampere-talon kanssa mahdollistaa sen, että voimme hyödyntää uutta esiintymislavaa ja muita upeita tilojamme erilaisten tapahtumien alustana entistä monipuolisemmin”, Tullintorin kauppakeskuspäällikkö Merikukka Salmi kertoo.

Tullintorin avajaisissa tanssia, taikuutta ja tarjouksia

Tampereen Tullintori on toiminut Tullin alueen paikallisena keskuksena ja kohtaamispaikkana avaamisvuodestaan 1991 alkaen. Tullintori on kokenut viime kuukausina kattavan remontin, jossa sisätilojen uudistamisen lisäksi on parannettu rakennuksen käytettävyyttä ja saavutettavuutta. Uudistuneen Tullintorin avajaisia juhlitaan näyttävästi torstaista perjantaihin 28.–29. huhtikuuta.

Avajaisten tapahtumatuotannosta vastaa Tampere-talon tapahtumatoimisto Events Tampere. Ohjelmaa on tarjolla kumpanakin päivänä klo 11–18 välillä. Avajaisissa esiintyvät laulaja Mikko Harju, viulisti Lotta Marie, Katri Metso Duo ja taikuri Aatu Itkonen. Torstaina klo 13 alkaen on tarjolla kakkukahvit 200 ensimmäiselle kävijälle pohjakerroksen aukiolla.

Perjantaina klo 11 alkaen pistetään jalalla koreasti, kun Tampere-talosta tutut Teetanssit valtaavat Tullintorin. Soitosta vastaa 25-henkinen Kotkien puhallinorkesteri, ja ohjelmistossa kuullaan monipuolista tanssimusiikkia tangosta rumbaan ja valssista foxiin, viihde- ja elokuvamusiikin ikivihreitä sekä kymmeniä eri soitinsooloja. Tanssitilana toimii koko Tullintori eli tanssin pyörteisiin voi tempautua missä kerroksessa tahansa. Teetansseihin osallistuville on tarjolla pullakahvit klo 13 alkaen.

Elämyksellisen ohjelman lisäksi Tullintorin liikkeissä on avajaispäivien ajan tuntuvia tarjouksia. Myös Tampere-talo myy paikan päällä tarjoushintaisia lippuja kevään konsertteihin ja tapahtumiin.

Lue lisää Tullintorin avajaisista