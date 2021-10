Tampere-talo Oy ja Taitokaari Oy avaavat Hämeenkadulle tarinallisen tapahtumaravintolan – tarjolla stand up -komiikkaa ja estradiviihdettä 1920-luvun hengessä

Kulta-aikojensa loistoon restauroitu entinen elokuvateatteritila on yksi Suomen hienoimmista 1920-luvun klassismia edustavista historiallisista kohteista. Palatsi on viettänyt viime vuodet hiljaiseloa, mutta nyt on tullut aika avata tilat uusien ihmisten, kohtaamisten ja hauskanpidon näyttämöksi.

Tampere-talo ja Events Tampere tuottavat ja toteuttavat tapahtumaravintolan tulevat elämykset yhteistyössä Tuulensuun talon kiinteistöä hallinnoivan Taitokaari Oy:n kanssa. Tuulensuun Palatsin tuleva ohjelmatarjonta tukee maailmalla suosittua show & dinner -konseptia, jollaista ei toista Tampereelta löydy.

”Olemme erittäin iloisia siitä, että saamme Tampere-talosta Tuulensuun legendaaristen tilojen arvoisen kumppanin. Tampere-talolla on monialaista osaamista ja kokemusta; heiltä löytyy sekä ohjelmatoimisto että tapahtumatoimisto omasta takaa, ja he operoivat tiloja työkseen. Me lisäämme sitten kirsikan tämän viihdekonseptin kakun päälle ensiluokkaisella ravintolapuolen tarjonnallamme”, Taitokaari Oy:n toimitusjohtaja Jani Koivuniemi iloitsee yhteistyöstä.

Stand up - ja spoken word -esitysten uusi koti

Tuulensuun Palatsin lavalla nähdään Suomen eturivin esiintyjiä estradiviihteen eri genreistä rytmitettynä tarinalliseen ruokailuelämykseen, joka ammentaa vahvasti 1920-luvun nostalgiasta. Ohjelmatarjonnassa korostuvat etenkin nauruhermoja kutkuttavat stand up -keikat ja puhutteleva spoken word -lavataide.

”Sodanjälkeinen 1920-luku oli ilottelun ja inspiroitumisen vuosikymmen ja yksi maailmanhistorian hienoimmista aikakausista. Nyt on merkkejä ilmassa siitä, että sama toistuu 2020-luvulla. Ankeiden koronavuosien jälkeen ihmiset janoavat yhdessäoloa ja elämyksiä, joita meillä on ilo ja taito tarjota heille”, Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas avaa tapahtumaravintolan teemaa.

Tuulensuun Palatsin uusi viihdekonsepti näkee päivänvalon keväällä 2022, ja tuleva ohjelmisto esiintyjineen julkaistaan loppuvuodesta 2021. Yritystapahtumien järjestämisestä kiinnostuneet voivat jo olla yhteydessä Events Tampereen asiakkuuspäällikkö Anne Pesoseen.

”Tuulensuun Palatsi palvelee niin kuluttajia kuin yritysasiakkaita ja tarjoaa tunnelmallisen näyttämön pienille ja suurille seurueille, merkkipäiviin tai yritysjuhliin. Uusi show & dinner -konseptimme on Suomenkin mittakaavassa harvinaisuus, ja ilta kanssamme jättää taatusti kaikille osallistujille hymyn huulille”, Pesonen kertoo.