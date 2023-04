Tampere-talo Oy:n tulos oli koko alkuvuoden jatkuneista koronasuluista huolimatta positiivinen – Kasvu ja kehittyminen jatkuvat emo- ja tytäryhtiöksi jakautuvassa yhtiössä

Vuonna 2022 tapahtumat olivat pandemian aikaisten rajoitusten vuoksi kielletty tammi-helmikuun ajan. Tapahtumat käynnistyivät vaiheittain kevätkauden aikana. Alkuvuodesta yhtiö alkoi operoida Tampere-talon lisäksi myös toista tamperelaista kiinteistöä, Tuulensuun Palatsia, jossa kulttuuri- ja yritystapahtumat voitiin käynnistää viimeistenkin tapahtumasulkujen purkauduttua maaliskuussa.



Näiden operointikohteiden lisäksi Tampere-talo tuotti tapahtumia eri tapahtumatiloihin promoottorina ja tapahtumayhtiönä. Esimerkkinä näistä voidaan mainita Nokia Arenalle Bauer Median kanssa yhteistyössä tuotettu Iskelmä Gaala maaliskuussa sekä Kantelinen Companyn kanssa tuotettu Lumikuningatar-jääbaletti joulu-tammikuussa.

Tapahtuma-alan vilkastuminen näkyi myös tapahtuma- ja kävijämäärissä. Tampere-talo oli mukana tuottamassa yhteensä yli tuhatta tapahtumaa, jotka keräsivät kaikkiaan n. 381 000 tapahtumakävijää. Kun tähän kävijämäärään lasketaan mukaan myös Tampere-talon päiväkävijät, tavoitti yhtiön toiminta yhteensä 475 000 kävijää.

”Olen ylpeä henkilökuntamme kyvystä ponnistaa tapahtumasulusta uusiin avauksiin. Olemme käynnistäneet toiminnan Tuulensuun Palatsissa, kirineet alkuvuoden takamatkan yritys- ja yhteisötapahtumien järjestämisessä sekä hakeneet tapahtumatoimistomme kautta kasvua toimimalla joustavasti muuallakin kuin Tampere-talon tiloissa. Tämä on yhtiömme osoitus muuntautumiskyvystä, ja tällä kriisin aikaisella reagoinnillamme olemme varmistaneet sen, ettei kaupungin erilliselle avustukselle pandemian aikana ole ollut tarvetta. Kiitos myös yhtiön hallitukselle ja omistajallemme Tampereen kaupungille luottamuksesta siihen, että tapahtumallisuuteen ja sen kehittämiseen Tampereella kannattaa panostaa”, Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas iloitsee.

Kasvu ja kehittyminen jatkuvat emo- ja tytäryhtiöksi jakautuvassa yhtiössä

Tampere-talon toimintaympäristö ja kilpailukenttä ovat muuttuneet vuosien varrella. Yhtiö on reagoinut muutokseen sekä pienentyneeseen kaupungin avustukseen hakemalla kasvua ja uutta kannattavaa liiketoimintaa myös Tampere-talon kiinteistön ulkopuolelta.

Lakimuutoksen pohjalta Tampere-talo Oy on vuoden 2023 alusta lähtien eriyttänyt vielä tarkemmin kirjanpidossa yleishyödyllisen taidetoiminnan ja markkinaehtoiset liiketoiminnot. Asiantuntijoiden mukaan Tampere-talo voi jatkaa toimimista yhden yhtiön sisällä, mutta läpinäkyvyyden lisäämiseksi sekä toiminnan selkeyttämiseksi erilaisten rahoittajien näkökulmasta on lähdetty selvittämään yhtiörakenteen muutosta. Selvityksessä on tarkentunut se, että yrityksen liiketoiminta jaetaan kahteen eri yhtiöön, yleishyödyllistä toimintaa tekevään emoyhtiöön ja markkinaehtoiseen tytäryhtiöön.

”Tarkoituksena on jakaa yhtiön toiminnot ja brändit selkeästi eri yhtiöihin, mutta samalla kuitenkin mahdollistaa yhtiöiden välinen synergia niissä toiminnoissa, joissa se on taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaista, kuten esimerkiksi myynnissä ja hallinnossa. Tampere-talon markkinaehtoinen liiketoiminta on rahoittanut viimeiset 20 vuotta yleishyödyllistä taidetoimintaa, ja tätä toimintamallia on tarkoitus jatkaa. Näin vahvistamme edellytyksiämme tuottaa jatkossakin korkealaatuista kulttuuritarjontaa sekä matalan kynnyksen tapahtumia.”, Tampere-talon hallituksen puheenjohtaja Martti Silvennoinen kertoo.

Tampere-talon jakamista tytäryhtiömalliin perustuvaksi konserniksi edistetään tämän vuoden aikana, ja toiminta uudessa yhtiömallissa on tarkoitus aloittaa tammikuussa 2024.





Lisätiedot:

Paulina Ahokas

Toimitusjohtaja

Tampere-talo Oy

Puh. +358 40 551 1551

paulina.ahokas@tampere-talo.fi



Martti Silvennoinen

Hallituksen puheenjohtaja 19.4.2023 saakka

Tampere-talo Oy

Puh. +358 4 007 02535

martti.silvennoinen@kotiportti.fi

Kristiina Michelsson

Hallituksen puheenjohtaja 19.4.2023 alkaen

Tampere-talo Oy

Puh. +35850 409 8480

kristiinamichelsson@gmail.com





LIITE: Poimintoja tilinpäätöksestä ja vuoden 2022 tapahtumista

Liikevaihto ja tulos

Tampere-talo Oy:n liikevaihto oli tilikaudella 14,7 milj. euroa (6,2 milj. euroa vuonna 2021). Liikevaihto oli 5,97 % budjetoitua pienempi.





Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -19 tuhatta euroa (0,49 milj. euroa vuonna 2021) ja tilikauden voitto 34 tuhatta euroa (-15 tuhatta euroa vuonna 2021).





Tampere-talon saama toiminta-avustus vuodelle 2022 oli 779 000 euroa. Avustuksen tarkoituksena on mahdollistaa sellainen Tampere-talon hyvissä olosuhteissa toteutuva kulttuuritarjonta, joka ei toteudu markkinaehtoisesti. Avustus kohdistui yleishyödylliseen taidetoimintaan, kuten lasten tapahtumiin ja maksuttomiin tapahtumiin, kuten Tampere Filharmonian Puistokonsertti.

Vuoden 2022 tapahtumista