Tampere-talon julkisivuun Pohjoismaiden kolmanneksi suurin mainosnäyttö

Outshine on suomalainen palveluyhtiö, jonka toiminnan sydän on digitaalinen näyttöteknologia. Meitä inspiroivat nopeat tulokset, joita voimme digitaalisilla näytöillä asiakkaillemme toimittaa. Visiomme on olla maailman innovatiivisin ja asiakaskeskeisin ulkomainostoimija ja isoista digitaalisista mainosnäytöistä koostuva verkostomme tavoittaa valtakunnallisesti ympäri Suomea.

Tampere-talo on ohjelmistoltaan, tapahtumiltaan ja kävijämäärältään Suomen suurin ja monipuolisin kulttuuri- ja kongressikeskus ja tapahtumayhtiö. Toimimme myös promoottorina tuottamalla tapahtumia ja konsertteja talon ulkopuolella, ja Events Tampere. Tampere-talossa toimivat lisäksi täysimittainen sinfoniaorkesteri Tampere Filharmonia, à la carte -ravintola Tuhto ja maailman ainoa Muumimuseo. Talon yhteydessä palvelee Suomen ensimmäinen Courtyard by Marriott -hotelli.