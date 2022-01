Tampere-talon julkisivuun Pohjoismaiden kolmanneksi suurin mainosnäyttö

Outshine

Mikonkatu 11 C22

00100 Helsinki





Outshine on suomalainen palveluyhtiö, jonka toiminnan sydän on digitaalinen näyttöteknologia. Meitä inspiroivat nopeat tulokset, joita voimme digitaalisilla näytöillä asiakkaillemme toimittaa. Visiomme on olla maailman innovatiivisin ja asiakaskeskeisin ulkomainostoimija ja isoista digitaalisista mainosnäytöistä koostuva verkostomme tavoittaa valtakunnallisesti ympäri Suomea.