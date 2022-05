Tampere-talon kesänäyttelyssä Tähtien sota -fanimaailmasta tuttuja pukuja, rekvisiittaa ja harvinaisia lelufiguureja

Tähtien sota -elokuvasarjan ystäviä hemmotellaan heinäkuussa, kun Tampere-talo tuo Sorsapuistosaliin yhden maailman suurimmista avaruussaagan keräilyesineitä sisältävistä yksityiskokoelmista. Unofficial Galaxies -kesänäyttelyn avajaisia vietetään Tampereella perjantaina 1. heinäkuuta 2022.

Näyttely esittelee ikonisia hahmoja, aluksia ja muita keräilyharvinaisuuksia Tähtien sota -fanimaailmasta. Kokoelman näyttävimpiin esineisiin kuuluvat muiden muassa luonnollisen kokoinen aavikkokiituri, joka on ostettu alkuperäistrilogian kotina toimineelta Lontoon Elstree-studiolta, sekä erilaiset avaruusaseet, puvut ja haarniskat. Yksi arvokkaimmista rekvisiitoista on nuoren Anakin Skywalkerin alkuperäinen työpöytä ja -tuoli Pimeä uhka -elokuvasta vuodelta 1999. Setti on arvioitu yli 100 000 euron arvoiseksi.

Teemoitetussa ja elämyksellisessä näyttelyssä kuljetaan kohtauksesta toiseen uhkaavalla Kuolemantähdellä, Ewok-kylässä, avaruusgangsteri Jabban palatsissa ja monessa muussa fanien suosikkilokaatiossa. Elokuvarekvisiitan ja -pukujen lisäksi esillä on kuuluisia ja harvinaisia Tähtien sota -leluja vuosilta 1977–1999.

Tampere-talon kesänäyttely sopii koko perheelle. Vierailijat voivat halutessaan pukeutua näyttelyyn Tähtien sota -teemaan sopivalla tavalla. Teeman mukaan sonnustautuneille on sisäänkäynnillä luvassa pieni yllätys.

“Tähtien sota on sukupolvelta toiselle siirtyvää elokuvaperintöä, jonka universaalit teemat ilahduttavat ja viihdyttävät meitä aikakaudesta toiseen. Tampere-talon visuaaliseen ja elämykselliseen kesänäyttelyyn voi hyvin tutustua koko perheen voimin. Ja tunnelmaan pääsee tietysti parhaiten pukeutumalla itsekin tämän galaksimme kenties tunnetuimman avaruusnäytelmän maailmaan. Näyttely on esillä ainoastaan heinäkuun ajan, ja odotamme sille suurta suosiota. Liput kannattaa hankkia hyvissä ajoin, jotta varmasti mahtuu mukaan”, Tampere-talon liiketoimintajohtaja Mika Nevalainen kertoo.

Näyttelyn kokoelman omistaa yksi Iso-Britannian suurimmista Tähtien sota -keräilijöistä. Kokoelma on nähty Euroopassa vain kerran aikaisemmin, kun se oli esillä Liverpoolin Spaceport-tiedemuseossa vuosina 2017–2019. Tampereelta näyttelyn on määrä jatkaa maailmankiertueelle.

Unofficial Galaxies -kesänäyttely on esillä Tampere-talon Sorsapuistosalissa 1.–31.7.2022. Näyttely on avoinna tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9–17, torstaisin ja perjantaisin klo 9–19 ja lauantaisin ja sunnuntaisin klo 10–17.

Näyttelyn sisäänpääsymaksu on aikuisilta 25 euroa ja opiskelijoilta, eläkeläisiltä, työttömiltä sekä 3–16-vuotiailta lapsilta 15 euroa. Myyntiin tulee myös 59 euron hintainen perhelippu, jolla sisään pääsee kaksi aikuista ja kahdesta neljään lasta. Alle 3-vuotiailla on näyttelyyn ilmainen sisäänpääsy. Näyttelyn päiväkohtaiset liput tulevat myyntiin myöhemmin toukokuussa.

Näyttelyllä ei ole yhteyttä Disney Enterprises INC -, Lucasfilm Ltd LLC -, Lucas Licensing Ltd - tai Lucas Entertainment Company Ltd LLC -yrityksiin. Kaikki näyttelyn viestinnässä käytettävät kuvat esittävät kokoelmaan sisältyviä yksityisiä esineitä tai ne on ostettu Shutterstock-kuvapankista kaupalliseen käyttöön.

Lisätiedot:

Mika Nevalainen

Liiketoimintajohtaja

Tampere-talo Oy

Puh. 040 0882 024

mika.nevalainen@tampere-talo.fi

Haastattelupyynnöt ja pressiliput:

Elsa Vähänen

Viestinnän asiantuntija

Tampere-talo Oy

Puh. 040 5512 739

elsa.vahanen@tampere-talo.fi